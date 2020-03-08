Odatv'yi ziyaret ettiğimde ne gördüm

Onları üç yıl önce tanıdım.

Beni tam bir misafirperverlikle karşıladılar.

Aslında ne onları ne de Odatv’nin diğer emekçilerini şahsen tanıyordum.

Yazılarım bu internet sitesinde yayımlanıyor olsa da, Odatv’den hiç kimseyi bizzat tanımıyor oluşumun anlamı, söyleyecek sözü ve haklı davası olan herkese bizim sayfalarımız açıktır demekti. Zaten ben de yazılarımı bir süredir Türkiye’nin adeta Hyde Park’ı, yani özgürlük platformu olan bu kurumda sergileyebiliyordum. O halde kimlerle omuz omuza verdiğim o kişilerle tanışmak için Odatv’yi ziyaret etmeliydim, öyle de yaptım.

Beni kapıda karşıladı Odatv’nin civanmert insanları.

Birkaç editör arkadaşla şöyle bir ayaküstü muhabbet ederken yaşlarını tahmin edemeyeceğim o iki “delikanlı” yanıma geldi.