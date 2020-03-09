Ömer Seyfettin’e saygı duruşu

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ömer Seyfettin, ölümünün 100. Yılında tiyatro oyunu ile anılıyor. Kosta Kortidis'in kaleme aldığı “Deli Şair - Ömer Seyfettin” oyunu Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. Yılında seyirci ile buluştu.

Hazin bir ölüm hikâyesi olan Ömer Seyfettin’in edebiyatımıza kattıkları ve düşüncelerini hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan oyun etkili anlatımıyla seyirciler üzerinde çok derin etki bırakıyor.

İzleyiciler oyundan çok etkilendiler, oyun sonrası herkes gözyaşlarını siliyordu.

Vatan aşkı, kurtuluş mücadelesine olan tutkusu, okuma ve yazmaya olan aşkı öyle güzel anlatılmış ki, hepimizde çok derin hisler oluştur. Edebiyatımıza önemli katkısı olan Ömer Seyfettin’in böyle bir oyunla anılması seyircilerin beğenisini topladı.

Oyun Hakkında:

Teatro Rudius ölümünün 100. yılında Türk Dili'nin sembolü büyük hikâyeci Ömer Seyfettin anısına Deli Şair oyunu ile perdesini tekrar açıyor. Kosta Kortidis'in usta kalemi ve rejisi ile Deli Şair eserini seyirci ile buluşturuyor.