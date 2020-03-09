Ömer Seyfettin’e saygı duruşu

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ömer Seyfettin, ölümünün 100. Yılında tiyatro oyunu ile anılıyor. Kosta Kortidis'in kaleme aldığı “Deli Şair - Ömer Seyfettin” oyunu Ömer Seyfettin’in ölümünün 100. Yılında seyirci ile buluştu.
Hazin bir ölüm hikâyesi olan Ömer Seyfettin’in edebiyatımıza kattıkları ve düşüncelerini hatırlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan oyun etkili anlatımıyla seyirciler üzerinde çok derin etki bırakıyor.
İzleyiciler oyundan çok etkilendiler, oyun sonrası herkes gözyaşlarını siliyordu.
Vatan aşkı, kurtuluş mücadelesine olan tutkusu, okuma ve yazmaya olan aşkı öyle güzel anlatılmış ki, hepimizde çok derin hisler oluştur. Edebiyatımıza önemli katkısı olan Ömer Seyfettin’in böyle bir oyunla anılması seyircilerin beğenisini topladı.
Oyun Hakkında:
Teatro Rudius ölümünün 100. yılında Türk Dili'nin sembolü büyük hikâyeci Ömer Seyfettin anısına Deli Şair oyunu ile perdesini tekrar açıyor. Kosta Kortidis'in usta kalemi ve rejisi ile Deli Şair eserini seyirci ile buluşturuyor.
Usta yönetmen Kosta Kortidis'e reji ekibinde Emre Buldum ve Bahadır Aygen yardımcı oluyor. Sinan Çelik'i Ömer Seyfettin, Okan Duman'ı Ali Canip Yöntem, Akın Kaplan'ı Hekim Simon, Aslı Çelebi'yi Calibe Seyfettin olarak izleyeceğimiz eserde; Kosta Kortidis Cenap Şahabettin olarak karşımıza çıkacak. Psikolojik bir gerilime dayalı, derin ve yoğun bir çarpıcılıkta sahnelenen eser aynı zamanda her zaman olduğu gibi gülümsetip, düşündürmeyi de ihmâl etmiyor.
Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920'de evinin çok yakınında bulunan Haydarpaşa Hastanesi’nde hayatını kaybetti! Hastalığı iyice ilerlemiş olduğundan kendisi 4 Mart’tan beri ağır koma halinde burada tedavi görüyordu. Ölümünden sonra kendisine diabetis, halk arasında bilinen adıyla şeker teşhisi konuldu. Üzerinde kimliğini belirtecek bir vesika yoktu! Naaşına kimsesizler muamelesi yapıldı. Araştırmalarda kullanılması için Üniversite’ye bağışlandı! Ali Canip Bey pazartesi günü eve geldiğinde Ömer’i bulamadı! Her yeri aradı ama netice alamadı! Üniversite’de kadavra olarak kullanılan Ömer Seyfettin’i bedeninin fotoğrafı birkaç hafta sonra gazetede yayınlanınca Ali Canip başta olmak üzere Türkçü gençler fotoğrafı tanıyarak hastaneyi bastı… bu sırada Ömer Seyfettin’in bedeni çoktan parçalanmış, iç organları çıkartılmış ve başı kesilmişti… Naaş’ından geriye kalanlar yakınlarına teslim edildi… Kuşdili Mahmut Baba Türbesi’ne defnedildi! Cenazesine eski eşi Calibe Hanım katılmadı! Bir sohbetlerinde Ömer Seyfettin, Ali Canip Bey’e “bir gün mezarımın üzerinden yol geçirirlerse şaşırmam” demişti… Ağustos 1939’da mezarı yol geçecek gerekçesiyle yerinde söküldü! 23 Ağustos 1939’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi! Ömer Bey İngiliz İşgali’ni, Meclis’in kuruluşunu ve Kurtuluş Zaferi’ni göremedi! Ama söylediği her şey sırasıyla gerçekleşti… Ömer Seyfettin “Deli Şair” lakabına karşın Türk Hikayeciliği’nin kurucusu ve en büyük edebiyatçılarından biri olarak kabul edilmektedir! Bugün ulusal düzeyde hala en çok okunan Türk Edebiyatçısıdır!
Tiyatro Grubu: Teatro Rudius, Oyun Adı: Deli Şair – Ömer Seyfettin, Yazan ve Yöneten: Kosta Kortidis
Özgün Müzik: Altuğ Akınsel, Dekor: Batuhan Bozcaada, Kostüm: Fadim Üçbaş, Görsel Tasarım/Fotoğraf: Barış Çantay, Perde Sayısı: 2 perde
Oyuncular:
Akın Kaplan, Aslı Çelebi, Kosta Kortidis, Okan Şevket Duman, Sinan Çelik ve sesi ile Gülay Oktar
Gelecek Program:
16 Mart Pazertesi Profilo KM Küçük Salon
26 Nisan Pazar Profilo KM Küçük Salon
Odatv.com
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