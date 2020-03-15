Önce bozup sonra düzeltmeye çalışmak reform değildir

Nurzen Amuran: Şu anda dünyanın gündeminde coronavirüs var. Ülkemizde de yetkililerin, halkın sağlığını korumak için, salgının her aşamasında açık ve şeffaf tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor. Öte yandan ekonomideki gelişmeler, yargı güvenliği, dış ve iç politikadaki tartışmalar gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tutuklanmasıyla birlikte ülkemizde yargıya duyulan güvenin ne denli azaldığına bir kez daha tanık olduk. Sayın Devrim Güngör, siz Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana bilim dalında öğretim üyeliği yapıyorsunuz.

Yargıtay Başkanı bir taraftan "Güven yoksa tarafsızlık sağlanamaz", "toplumların gelişmişlik düzeylerinin insan haklarına duydukları saygıyla ölçülür" diyor; öte yandan, kamuoyu, hukukçular, barolar, alınan yargı kararlarının hukuki olup olmadığını tartışıyor. Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün güvencesi kabul edilen yargıda, 'güven sorunu' giderek artıyor. Bugün artık yargı reformu kapsamında dile getirilenler size inandırıcı geliyor mu?

Devrim Güngör: Nurzen hanım, öncelikle belirtmek isterim ki; bir şeyi önce bozup sonra düzeltmeye çalışmanın reform olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Hukuk alanında reform denince, yapıldığı anda iyi olan ancak eskidiği için günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir mevzuatın güne uyarlanması suretiyle iyileştirilmesi akla gelmelidir. Ülkemizde ceza muhakemesi alanında bu anlamda yapılan son gerçek yargı reformu 1992 yılında gerçekleştirilmiştir. Mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler getirmiş ve 1 Aralık 1992 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 3842 sayılı Kanunla birlikte, adil yargılamayı güvence altına alan pek çok hüküm mevzuatımıza ilk kez girmiştir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ise, bu kazanımların önemli bir kısmını ortadan kaldırmıştır. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan pek çok değişiklik arasında kimi olumlu düzenlemeler yer alsa da, sonuç itibariyle bugün çağdaş ceza muhakemesinin gereklerine uygun olarak hazırlanmış bir kanuna sahip olmadığımızı görmeliyiz. Bu anlamda ceza muhakemesi mevzuatımız otuz yıl öncesinin bile gerisindedir.

Amuran: Yargı kalitesini artıracak olan, sistem değişikliği mi, yeni düzenlemeler mi yoksa zihniyetin değişmesi mi?

Güngör: Kanaatimce bir zihniyet devrimine ihtiyacımız vardır. Hükümet sisteminin değişmiş olmasının yargısal alanda bugün yaşadığımız sorunların tek kaynağı olarak görülmesi doğru değildir. Bugünküne çok benzer sorunların parlamenter sistemde de yaşandığını halen hatırlamaktayız. Aynı şekilde yarın parlamenter sisteme geçilse, bütün sorunların çözüleceğini söylemek de doğru olmaz. Burada asıl mesele, günümüzde bir devletin ayakta kalabilmesi için kurumsal yapısının güçlü olması bunun için de bağımsız ve mensupları nitelikli bir yargı erkinin varlığının zorunlu olduğunu, toplumun her kesiminin kabul etmesi gereğidir. Bu sağlanamadığı sürece yargı adına yapılan tasarruflar gerçek anlamda birer yargı kararı olarak nitelendirilemezler.

GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI KANUNDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Amuran: Libya şehidi MİT mensubunun cenazesiyle ilgili Odatv haberinde şehidin hiçbir kimlik bilgisinin paylaşılmadığı ve daha önce bu haberin Meclis’te dile getirildiği ve artık sır niteliğinin kalmadığı bilinmektedir. Gazeteci arkadaşlarımız Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in hakkında isnat edilen suçun tutuklanmayı gerektiren bir suç olmadığı biliniyor. Sır niteliği kalmayan bir bilginin tekrarı suç değilse, tutuklanmayla sonuçlanan yargı kararı hukuki midir yoksa siyasi bir karar mıdır? Siyasi bir karar ise yargı bu kararla zarar görmedi mi?

Güngör: Adli işlemlerle ilgili haberlerin bir ülkenin gündeminde baş sırada olması o ülkede yolunda gitmeyen bir şey olduğunu gösterir. Zira gerçek bir hukuk devletinde suçla ve suçlulukla yapılan mücadele nedeniyle toplumda bir huzursuzluğun, güvensizliğin yaşanması söz konusu olmaz. Ceza muhakemesinin amacına ulaşması için ancak zorunlu hallerde başvurulabilen tutuklama tedbirinin, adeta korkutma, sindirme, terbiye etme veya genel bir önleme aracı haline gelmiş olması tüm topluma yönelmiş olan bir tehdittir. Sorunuzda adı geçen kişilerin, gazetecilerin tutuklanmasını kanundan kaynaklanan sebeplerle açıklamak mümkün değildir. Tutuklama, hukuki niteliği itibariyle cezadan farklı olmasına karşın, özü itibariyle onunla aynı olan en ağır koruma tedbiridir. Öte yanda,n tutuklama için kuvvetli suç şüphesinin ve bir tutuklama nedeninin varlığı yasal açıdan zorunludur. Böyle bir durumda bile tutuklamaya başvurulması için bunun ölçülü olması gerekir. Belirtmek gerekir ki, sırrın bir defa açıklanması ile birlikte sır ifşa olmuş olur. İfşa olmuş olan bir bilgi artık sır olarak nitelendirilemez. Gayri muayyen sayıda kişinin öğrenebileceği şekilde açıklanan bir bilgi artık sır değildir. Sır niteliği olmayan bir bilginin de başkalarıyla paylaşılması pek tabidir ki sırrın ifşası suçuna vücut vermez. İfşanın tekrarlanmasıyla daha çok sayıda kişinin sırrın içeriğini öğrenmiş olmasının hukuken hiç bir önemi yoktur.

Amuran: Gazeteci Pehlivan ve Terkoğlu'nun tutuklanmasından önce bazı "yandaş" gazeteciler bu arkadaşlarımızın tutuklanacaklarına ilişkin haberler yayınladılar. Bu haberler yargıya güveni zedelemiyor mu, nereden alıyorlar bu haberleri? Hazırlık soruşturmaları gizli değil midir?

Güngör: Adli bir karar verildikten sonra duyurulursa ancak haber olarak nitelendirilebilir. Bir karar alınmadan önce kamuoyuna yansıyorsa akla başka ihtimallerin gelmesi son derece doğaldır. Yargısal bir kararın etkiye açık olarak alındığından şüphe duyulması bile son derece kaygı vericidir.

Amuran: İşin bir başka boyutu daha var: Aynı gerekçeyle Odatv haber sitesine erişimin engellenmesi kamunun haber alma özgürlüğüne engel olmak değil midir, sitelere erişimi engelleme yetkisi, hangi sınırlarda kullanılabilir?

Güngör: Hiç şüphesiz belirli bir haber nedeniyle bir ihlal iddiasında bulunulmuşsa öncelikle o habere erişimin kısıtlanması gerekir; bunun mümkün olmaması halinde siteye erişimin engellenmesi söz konusu olabilir. Somut olayda ise site yetkililerinin soruşturma konusu haberi siteden kaldırdıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ihlal iddiasına dayanak teşkil edebilecek bir durum ortada yokken siteye erişimin engellenmesi halkın haber alma hakkının ölçüsüzce sınırlanmasından başka bir anlam taşımaz. Kamusal hiçbir yetki keyfi olarak kullanılmamalıdır.

YARGILAMA MAKAMLARI UYUŞMAZLIĞIN TARAFI DEĞİL UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM MERCİİDİR

Amuran: Anayasa Mahkemesinin haber alma hakkı ve düşünce özgürlüğüne bakışı belli. Anayasa Mahkemesi kararları göz ardı mı ediliyor? İlk derece mahkemelerinin, içtihat niteliğindeki bu kararları görmeme hakları var mı?

Güngör: Anayasa Mahkemesi tarafından özellikle bireysel başvuru üzerine verilen bazı önemli kararlar var. Bu kararların emsal olarak dikkate alınmamasını bir kenara bıraksak bile, yapılan somut başvuru ile ilgili olarak bu kararların gereğinin bir takım bahanelerle yerine getirilmemesi çok vahim bir durumdur. Yargılama makamları uyuşmazlığın tarafı değil, uyuşmazlığın çözüm merciidir. Yargıya saygı ve güven duyulması yargı otoritesi için vazgeçilmezdir. Bunun için ise yargı teşkilatının uyuşmazlığın taraflarına eşit mesafede durması gerekir. Taraflar arasında devlet idaresinin olması bile bu ilkeden vazgeçilmesini haklı kılmaz. Hukuk devleti olmanın gereği temel hakların ihlalini mümkün olan en kısa zamanda bertaraf etmektir. Yıllarca süren tutuklu yargılamalar ve haksız mahkumiyetlerle ilgili olarak, yanlış hesap Bağdat’tan döner anlayışıyla nasıl olsa Anayasa Mahkemesi var AHİM var denmesi, yaptığı işin sorumluluğunu taşıyan insanların söyleyebileceği bir söz değildir. Yargı görevi yapan bir kimsenin en büyük kaygısı, kimseyi mağdur etmeden kuralları titizlikle uygulamak olmalıdır.

Amuran: Gezi davasında gördüğümüz gibi beraat kararı veren mahkeme heyeti, Kavala'yı tahliye ettiler diye soruşturmaya uğradı. Yargıçlar verecekleri kararları özgürce alamıyorlarsa bunun nedeni HSK'dan mı kaynaklanıyor?

Güngör: Bir mahkeme heyeti hakkında tahliye veya beraat kararı verdi diye inceleme veya soruşturma başlatılması, yargıçların bundan böyle karar verirken yasalara uygun şekilde oluşan vicdani kanaatlerine göre değil, beklentiye göre karar vermelerine yol açar. Böyle bir durumda ise adaletin varlığından bahsedilemez. Yargıçlar üzerinde ister HSK ister kamuoyu aracılığı ile olsun bir baskı kurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Hukuk düzenimizde ilk derece mahkemesince verilen bir karar yine bir yargılama makamı olan üst mahkeme tarafından denetlenebilmektedir. Buna engel olacak şekilde bir yol izlenmesi, yargı kararlarının idari makamlar tarafından denetlenmesi anlamına gelir.

Amuran: Bazı mahkemeler tahliye kararı veriyor, itiraz edilince aynı mahkeme tutuklama kararı alabiliyor. Takdir hakları bu kadar sınırsız mıdır?

Güngör: Burada asıl mesele Mahkemece verilen tahliye kararlarına itiraz edilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Esas hakkında karar verme yetkisi olan bir mahkemenin, vermiş olduğu tahliye kararının kesin nitelikte olmaması düşünülemez. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 104/2 maddesinde 694 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten sonra, kovuşturma evresinde verilen tahliye kararlarına itiraz edilebilmesinin önü açılmıştır. Söz konusu değişiklik 2018 yılında 7079 sayılı Kanunla aynen kabul edilerek kalıcı hale getirilmiştir. Bu durumda beraat kararı üzerine salıverilen bir sanığın itiraz üzerine tutuklanması gibi bir garabet yaşanabilmektedir. Keyfi tutuklamalardan şikayet edip yargı reformunu dilinden düşürmeyenlerin, bu çelişkilere hiç dikkat çekmemesi sizce de manidar değil mi!

Amuran: Geçen hafta konuğumuz olan Turgut Kazan, "bağımsız tarafsız ve kaliteli yargıyı yaratmadıkça adaleti sağlam bir hukuk devletine ulaşamayız" demişti. Bu söyleme neler eklersiniz, ilk adımlar neler olmalı?

Güngör: Büyük Atatürk’ün 1924 yılında toplanan Türkiye Muallimler Birliği’nin ilk kongresinde yaptığı konuşmada söylediği gibi, “Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.” Yine aynı konuşmada vurgulandığı üzere, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirilmesi her alanda olduğu gibi yargı alanında da atılması gereken ilk adım olmalıdır.

Amuran: Sayın Devrim Güngör, dileğimiz adalet daha fazla zarar görmeden yargı erkinin sadece yasalara dayanarak bağımsız hukuka uygun adil karar verme sorumluluğunu yeniden hatırlamasıdır. Bu çerçevede arkadaşlarımız hakkında verilmiş olan tutukluluk kararlarının bir an önce kaldırılmasıyla sadece onlar özgürlüklerine kavuşmayacak adaletimizin demokrasinin aldığı yaralar nispeten onarılmış olacaktır. Bu kısa özlü açıklamalarınız için teşekkür ederiz.

Devrim Güngör: Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

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