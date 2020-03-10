"Öncekilerden daha saçma bir iddia"

Önceki gün hakkında yürütülen casusluk suçlaması ile bir kez daha tutuklanan cezaevindeki Osman Kavala, suçlamalara yanıt verdi. Kavala, "Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir" ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanan Kavala, bu son karara dair bir açıklama yaptı.

Şahsına yönelik son iddiayı "öncekilerden daha da saçma" olarak niteleyen Kavala, normal karşılanması halinde bu tutumun ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacağına dikkat çekti.

Kavala’nın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, Yargı Reformu paketinin getirdiği, iddianame öncesi 2 yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM’in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır.

Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir. Normal karşılanması halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır.”