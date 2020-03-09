Onların hedefindeydiler

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv, şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa etmedi.

Odatv haberinden bir hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; şehidimizin adı-soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.

Buna rağmen, algı operasyonu yürütüldü.

Gazeteciler de bugünkü yazılarında meslektaşlarının tutuklanmalarına itiraz etti.

Sözcü gazetesi Çiğdem Toker, bugünkü yazısında “Gazetecilik ve gazeteciler için sert, zor bir haftayı geride bıraktık. ‘Bıraktık’ demek sona erdi anlamına gelmiyor. Suriye yenilgisiyle iktidarın meşruiyet erimesinin hızlandığı bu günlerde, gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla şiddetlenen medya kuşatmasının süreceğini düşünenler mevcut. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç Libya'da şehit olan MİT personelinin -daha önce TBMM'de basın açıklamasıyla duyurulmuş- kimliğini ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Odatv yayınına BTK kararıyla erişim toptan durduruldu” ifadelerini kullandı.

GÖZDAĞI, YILDIRMA

Çiğdem Toker şunlara dikkat çekti:

Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç. Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel, aynı konuda sosyal medya -daha sonra hesabı yasadışı biçimde ele geçirilince silinen- paylaşımı nedeniyle mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir gün sonra eski kayınvalidesinin evine baskın düzenlendi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Ağırel, ifade vermeye mahkemeye gitti.

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de aynı konudaki yayınları dolayısıyla, ifadeleri alınıp tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemede serbest bırakıldı, savcının itirazı üzerine sonra yeniden ifadeye çağrıldılar. Keser ve Çelik tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Odatv, Yeni Çağ, Yeni Yaşam gibi durdukları zemin ile politik görüşleri farklı olan medya kuruluşları ile gazetecileri eş zamanlı olarak hedefe koyan operasyonların görünürdeki nedeni, Libya'da şehit olan MİT personelinin defin törenine ilişkin haberler. Ancak kaçma şüphesi, delilleri karartma ihtimali bulunmayan kişilere yönelik gözaltı ve tutuklamalarla izlenen usuller, maksadın başka olduğunu anlatıyor.

İfadeye çağrıldığında gelebilecek durumdaki gazetecilere karanlıkta ev baskınları düzenlemek, kendi isteğiyle adliyeye gidenleri tutuklamak, ya da ifadesi alınıp bırakılanlar hakkında 24 saat arayla tekrar yakalama ve tutuklama kararı çıkarmak; sindirme ve yıldırma etkilerini de amaçlıyor.

Asıl korkuyu gazetecileri hedefe oturtan, cezaeviyle korkuttuğunu düşünen yapıların yaşadığını, korkularının kaybedecekleri şeylerin çokluğundan kaynaklandığını biliyoruz. Güce tapınan bu yapılar bir gün kendilerinin de çıkar bağı bulunmayan gazetecilere ihtiyaç duyabileceklerini bilmiyor ya da umursamıyor.

Ama hatırlatmak iyidir. Hayat eninde sonunda bir gazeteci için ‘içeriden’ boyun eğmeden çıkmakla, alçalarak çıkmak arasındaki haysiyet farkını hepimize gösteriyor.

‘METASTAZ' VE ‘SARMAL'

Pehlivan ile Terkoğlu, FETÖ yapılanmasının yargı ve güvenlik bürokrasisinde güçlü olduğu 2011 yılında, gazetecilik yapmanın bedelini 19 ay tutuklulukla ödedi. Bugün iki Barış'ın FETÖ sonrası tarikatlar ve devlet içindeki tarikat yapılanmaları kavgasını anlattığı “Metastaz” isimli kitabı büyük ilgi görüyor. Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel de yeni yayımlanan “Sarmal” isimli kitabında kamu kaynaklarının İslamcı vakıflar arasında nasıl rant mücadelesine zemin oluşturduğunu anlatıyor.

İktidar nimetlerinden beslenenler, iktidar nimetlerine sırtını dönerek bedel ödemeyi göze alarak sadece gazetecilik yapmanın ne demek olduğunu anlayamaz. Bütün meslektaşlarımıza geçmiş olsun.

“BARIŞLAR’IN TUTUKLANDIĞI BÖYLESİ BİR DÖNEMDE…”

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, bugünkü yazısında Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tutuklanmasına karşı çıkıp Cumhuriyet’e gelen baskıyı ise şöyle anlattı:

İlk önce Barışlar’ı tutukladılar. Ardından Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’i. Yeni Yaşam gazetesinden iki yönetici sırada bekleyenler... Ve böylesi ağır bir gündemde bugün manşetimiz Cumhurbaşkanı’nın damadı Bakan Berat Albayrak’ın yargı kararıyla aldırdığı bir tekzip metni!.. Bu “cevap ve düzeltme metni”ni yasal zorunluluktan dolayı yayımlıyoruz. Yayımlamadığımız takdirde sorumlu yazıişleri müdürümüz Olcay Büyüktaş Akça ile bana toplamda 100 bin TL’lik para cezası veriliyor. Barışlar’ın tutuklandığı böylesi bir dönemde gazetemizi ekonomik olarak da baskı altına almaya çalışıyorlar. Hem de yargı eliyle!..

Cumhuriyet’in gündemi sarsan 20 Ocak 2020 tarihli manşetini okurlarımız ve kamuoyu çok iyi anımsayacaktır: “Damat işi biliyor...”

Bugün gazetemizin manşetinden yayımlanan tekzip metni tüm ülkeye şu mesajı veriyor: Yazdıklarınız doğru da olsa Bakan Berat Albayrak hakkında olumsuz ya da onun istemediği bir haber yapamazsınız!..

Haberimizin arkasındayız... Barışlar’ın Silivri zindanına atıldığı bir dönemde ekonomik tehdit, yaptırım Cumhuriyet emekçilerine vız gelir.

GAZETECİLER TUTUKSUZ YARGILANAMAZLAR MI?

Hürriyet yazarı Nedim Şener, öngörülen ceza nedeniyle gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğine işaret ederek şunları yazdı:

Evet, MİT Kanunu, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin kimliklerinin ifşa edilmesini, her türlü kitle iletişim araçlarıyla yayımlanmasını, yayılmasını ve açıklanmasını ayrı ayrı yasaklıyor.

Libya’da şehit düşen MİT mensubunun kimliği ve cenaze törenine ilişkin görüntülerin yayınlanması nedeniyle gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç tutuklandı. Denetimli serbest kalan Murat Ağırel hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı. Elbette, MİT mensubunun vatan görevi sırasındaki şehadeti, o ve ailesinin mahremiyeti her şeyin üzerindedir.

Öte yandan gazeteciler hakkında suçlama konusu ceza üç yıl hapis olarak öngörülüyor. Hangi hukukçuyla konuşsam, “Elbette suçlamaya ilişkin delillere dayalı yargılama herkesi kapsar ama suç konusu için üç yıl hapis isteniyorsa, kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa tutuksuz yargılama da kanuni bir haktır” diyor.

Gazeteciler zaten söz konusu haberi yayından kaldırmışken tutuksuz yargılanamazlar mı?

FETÖ’NÜN HEDEFİNDEKİ GAZETECİLER TUTUKLANDI

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, FETÖ’nün hedefindeki gazetecilerin tutuklandığı belirtti.

Deniz Zeyrek şunları yazdı:

Bazen iktidarın ve iktidar destekçilerinin işinin gerçekten zor olduğunu düşünüyorum.

– Düşünsenize, gazetecilerin tutuklanmasını savunmak zorunda kalıyorlar.

– Sorun o kadar yaygınlaştı ve bu konuda yargı üzerindeki siyasi etki o kadar alenileşti ki artık “onlar gazeteci değil” gerekçesine de itibar eden kalmadı.

Üstelik, tutuklanan ve gözaltına alınan gazeteciler, geçmişte FETÖ'nün hedefinde olan, OdaTV ve Ergenekon davalarından cezaevinde yatan isimler. İktidar mensubu olsam, FETÖ'cülerin o gazetecilerin tutuklanmasını ellerini ovuşturarak izlediğini ve “bizim tamamlayamadığımızı bu hükümet tamamladı” dediğini düşünür, sinir olurdum.

Sadece bu kadar da değil. İktidardakilerin yerinde olsam, tutuklanmalarını istediğim/savunduğum Barışların (Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan) cezaevine konulmadan önce gülerek “Yine yatar, yine çıkar, yine yazarız” demesine de sinir olurdum. “Adamlar korkmuyorlar” diye dizimi döverdim.

– Düşünsenize, 5 Mart'ta Moskova'da olup biteni “zafer” gibi sunmak zorundalar.

Oysa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esad'a şubat sonuna kadar süre verdi. O tarihe kadar 17 Eylül 2018 (Soçi Mutabakatı) sınırlarına çekilmezlerse Türkiye'nin gerekeni yapacağını söyledi. Oysa Moskova'da bırakın Esad'ın Soçi sınırlarına çekilmesini, çok daha kuzeyde ve batıda olan mevcut sınırları ateşkes hattı olarak kabul etti. Bu da yetmedi o güne dek Suriyeli muhaliflerin elinde olan M4 karayolunun Rusya'nın kontrolüne girmesine yol verdi. 33 vatan evladımızı şehit verdiğimiz gün Suriyeli muhaliflerin eline geçen Serakib de Moskova'da Esad'a bırakıldı.

Bu somut sonuçlara rağmen “Moskova'dan zaferle döndük” görüşünü savunmak sizce de zor değil mi?

– Düşünsenize, kendilerinin sıkça kullandıkları sözcüklerin “hakaret”, “iftira” ve “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçunu oluşturduğunu savunmak zorunda kalıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken şöyle dedi: “Türkiye'nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır haindir.”

Erdoğan'ın bu cümlede kullandığı sözcükleri, daha sonra bir CHP'li (Engin Özkoç) aynı sıra ile Erdoğan'a karşı kullandı. İktidar kıyameti kopardı. Yargı hemen harekete geçti. CHP'liye “hakaret”, “iftira” ve “halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme” suçlamalarını yöneltti.

Beni hiç kimse biri kullanırken görmezden gelinen sözcüklerin başka biri tarafından kullanıldığında suç sayılacağına inandıramaz. Ancak onlar bunu da savunmak zorunda kalıyorlar.

– Düşünsenize, biz “Ensar”dık, göçmenler de “muhacir”. Muhelefetin bütün eleştirilerine rağmen, 2011'den bu yana muhacirlerin hakkını, hukukunu savunduk, milyarlarca dolar harcadık ve 4 milyondan fazla muhacire kucak açtık. 9 yıl boyunca “Biz ensarız, onlar muhacir” diyen iktidar, 27 Şubat'tan bu yana “isteyen gitsin” kararını savunmak zorunda. Bana biri “Madem ‘isteyen gitsin' diyebiliyordunuz, neden yıllar önce demediniz de 35 milyar dolarımızı harcadınız” diye sorsa, verecek yanıt bulmakta zorlanırdım.

Daha onlarca örnek var. İktidarın ve iktidarın icraatlarını savunmak zorunda olanların işi sizce de zor değil mi?

ODATV SOMUT DELİLLERE DAYALI SAĞLAM HABERLER YAPIYOR

Yeniçağ gazetesi Arslan Bulut, bugünkü yazısında şehit MİT’çiyi gazetecilerin deşifret mediğini şöyle anlattı:

İstihbarat görevlilerinin deşifre edilmesine hiçbir devlet seyirci kalmaz ama bu konu bahane ediliyor; Çünkü şehit istihbarat görevlilerini ilk deşifre edenin, gazeteciler olmadığını mahkeme de kabul ederek serbest bırakma kararı vermişti. Murat Ağırel hakkında soruşturma açılması ve serbest bırakıldıktan sonra sabaha karşı yeniden tutuklanma talebiyle yakalama kararı verilmesinin asıl sebebinin, iktidarın sırlarını deşifre eden "Sarmal" kitabı olduğuna dair yaygın bir kanaat var. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'dan da Metastaz kitabının hesabı mı soruluyor? Öyle ya, odatv neden kapatıldı? Bu kitaplarda iktidarın işlediği suçlar inceleniyor. Odatv ise somut delillere dayalı sağlam haberler yapıyor. Muhalefet etmek veya gerçekleri yazmak suç mudur? Hani, "İktidara muhalefet etmek suçtur" diye yasa çıkarsalar, muhalif partileri de kapatsalar, sonuçları bu kadar olur!

“ODA TV'NİN YAYININ DURDURULMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM”

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Odatv’nin yayınının durdurulmasına karşı çıkarak okurlarına şöyle seslendi:

Değerli okurlarım,

Bendeniz mağdur olan her medya kuruluşunun, siyasi linçe uğrayan, esir alınan, her gazetecinin yanında oldum, olmaya da devam ediyorum.

Oda TV'nin yayının durdurulmasını şiddetle kınıyorum… Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını şiddetle kınıyorum… Barış Pehlivan'ın tutuklanmasını şiddetle kınıyorum… Haber emekçisi Hülya Kılınç'ın tutuklanmasını şiddetle kınıyorum...

Gazetemizin yazarı Murat Ağırel'in tutuklanmasını şiddetle kınıyorum…

“HANİ GAZETECİLER TUTUKSUZ YARGILANACAKLARDI?”

BirGün gazetesi yazarı Atilla Aşut, bugünkü yazısında Odatv operasyonunu şöyle değerlendirdi:

“Devlet sırrı”nı açıkladıkları gerekçesiyle önce Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, ardından Barış Pehlivan tutuklandı. Gerekçe bahaneydi. Herkesin bildiği bir şey nasıl “sır” olurdu? Amaç, “Cemaat”in can düşmanı Odatv’yi susturmaktı. Nitekim anında siteye erişim engeli getirerek gerçek niyetlerini ortaya koydular.

Böyle davranarak gerçek gazetecileri yıldıracaklarını sanıyorlar.

Oysa bunun boşuna olduğunu, Barış Terkoğlu arkadaşımız savcının yüzüne haykırdı:

“Bundan sonra da gerekirse betona gömüleceğiz ama yazmaya devam edeceğiz!”

Şimdi Adalet Bakanı’na sormak gerekiyor:

Sayısını unuttuğumuz o cafcaflı “yargı reform paketleri”niz ne işe yaradı??

Hani artık sabahın köründe kimse polis baskınıyla gözaltına alınmayacaktı?

Hani gazeteciler tutuksuz yargılanacaklardı?

Hani bilgisunar sitelerine toptan erişim engeli uygulanmayacaktı?

Hepsi lafta kaldı!

Çünkü siz ne derseniz deyin, yargı erki, kripto “FETÖ”cülerin güdümünde!

Bu çeteyi temizlemeden, kimseyi yargının bağımsızlığına inandıramazsınız!

“İÇLERİNDEN BİRİ ODATV’NİN İNFAZINI VERİYOR”

BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer, gazetecilerin tutuklanmasının perde arkasında “Pelikan” grubu olduğuna değinerek şunları yazdı:

Şimdilik devlet içinde “devletçilik” oynuyorlar. Kurulan tiyatronun, oynanan oyunun figüranları hepsi.

Bunu anlamak için “uçak” sahnesine bakmak yeterli. İçlerinden biri Odatv’nin infazını veriyor, Erdoğan sinyali alıyor, savcı görevini yapıyor. Sahnenin iyi oynanması için kimi zaman bir çatışma efekti gerekiyor. Mekanizma çarkında tuluatlar yapıp, aralarında birbirlerine doğaçlama ayarlar veriyorlar. Mahkemenin serbest bıraktığına, savcı çok geçmeden yine tutuklama kararı çıkarıyor. Çok ağır bir psikolojik işkence yöntemi de böylece keşfedilmiş durumda.

“Pelikan”… Öyle devasa bir mesele değil. Hepsi biatkâr, PR’cı, kalem satarak para kazanan tanıdığımız tetikçiler. Kulisler içinde bulunmaları, tamamen bireysel kaygılarının bir tezahürü. Yalıda aldıkları görev de yazıp çizdikleri de orada, arşivde! Talimatı ilettikleri ortada. İşte “büyük devletin” unsurları!

AKP’nin hileli iktidar mücadelesi, dış politikadaki bitmeyen hırsı ve onun getirdiği hezimet hiç durmadan yeni kurbanlar istiyor. İnsan canına mal olan, ülkenin geleceğini karartan, toplumu talep ettiği huzurla buluşturmayan anlayış “devlet sırrı” olarak ısıtılıp ısıtılıp sil baştan önümüze konuyor.

Ne münasebet! Oyuncağa çevrilen, paramparça, lime lime edilen, bir aileye ve azgın bir zümrenin geleceğine indirgenen, halk tabanından kopan, refah denildiğinde cezaevine kreş yapmak anlayan devletin herhangi bir sırrı olmaz! Ortadaki mekanizma artık devlet de değil zaten.

“ZAMANINDA FETHULLAHÇI ÇETEYE KARŞI MÜCADELE VERMİŞ İSİMLERİN…”

BirGün gazetesi yazarı Güven Gürkan Öztan ise Odatv’ye yönelik erişim engeline böyle tepki gösterdi:

Gazeteciler birer ikişer hapse atılırken zihinlerdeki soru işaretleri artıyor. Zamanında Fethullahçı çeteye karşı mücadele vermiş isimlerin şimdi onların yöntemlerini andıran bir biçimde derdest edilmesi ne anlama geliyor? Gazeteciler üzerindeki baskının Adalet Bakanı ve Pelikancıların arasında süren kavga ile ilgisi var mı? Kaçma şüphesi olmayan, kendi ayağıyla ifadeye gelen isimleri tutuklamak kimlere gözdağı vermek demek?

Kozmik odaya girilirken Fethullahçılarla saf tutan kimi yandaşlar “devlet sırrı” kisvesi adı altında halktan bilgi saklanmaz diye ahkâm kesiyorlardı. Ne oldu da şimdi askeri operasyonların sonuçlarına dair bilgi paylaşmak vatan hainliği oldu? Libya’da ve İdlib’de duyulması istenmeyen başka hangi gerçekler var? Bu sorulara cevap vermesi gerekenler neden susuyor?

Yaşadıklarımızı üst üste koyunca Libya ve Suriye’deki savaş bahanesiyle OHAL’in gayri resmi bir biçimde geri getirildiğini söyleyebiliriz. Anayasal olarak güvence altına alınmış haklarınızı kullanamadığınız rejim bir “olağanüstü hal rejimi”dir. Orada her şey normalmiş gibi siyaset yaparsanız nihayetinde bertaraf olursunuz.

Bu ülkede İstanbul’dan Kilis’e Adana’dan Balıkesir birçok ilde savaşa hayır etkinlikleri apar topar valilik talimatıyla şimdilik on günlüğüne yasaklandı. Yalnızca mitinglerden söz etmiyoruz, bölgede ne oluyor oturup tartışalım diyerek düzenleyeceğini panel ve söyleşiler de buna dahil. Onlarca genç insanımızı kaybettiğimiz bir dönemde “Savaşa Hayır” demek yasaklanıyorsa birileri savaşın devamından medet umuyor demektir. 8 Mart’ta kadınların Taksim’e çıkmasını yasaklamak, Oda TV’ye erişim engeli getirmek, CHP’li Özkoç için jet hızıyla fezleke hazırlamak da gayri resmi OHAL icraatıdır.

Muhalefet hakların, özgürlüklerin keyfi bir biçimde sınırlandığı zamanlarda ne yapmalı sorusuna cevap ararken geçmişe şöyle bir bakmak ve ders almak gerekir. 45 sene önce Milliyetçi Cephe (MC) göreve geldikten sonra sıkıyönetimi sürdürürken CHP her mecrada sıkıyönetimin kaldırılması için mücadele veriyordu. Sıkıyönetimi kaldırmak zorunda kalan MC “sıkıyönetimsiz sıkıyönetimi” deneyince tüm sol güçler yeni bir muhalefet dalgası başlatarak CHP’yi de bu mücadelenin içine çekmişti. Konjonktür farklı doğrudur ancak bugün de gerçek mücadele gayri resmi OHAL ile özdeşleşen Saray rejimine karşı soldan büyütülmelidir.

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