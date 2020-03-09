Osman Kavala hakkında yeni tutuklama talebi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada beraat ettiği gün, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında yeni bir tutuklama talebi çıkarıldı. Mahkemede "Casusluk" suçlamasıyla savunma yapan Kavala hakkında tutuklama kararı veridli.

Avukatlar Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, 25 Şubat’ta Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz etmişti. Osman Kavala’nın avukatları birinci yargı paketi ile kanunlaşan soruşturma aşaması için azami tutukluluk süresi olan iki yıllık sürenin 25 Şubat 2020 yılı itibarıyla dolduğuna dikkat çekmişti. Avukatların bu itirazı sonrasında, Kavala hakkında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı bekleniyordu.

Odatv’nin öğrendiğine göre, Osman Kavala için “casusluk” iddiasıyla verilen tutuklama talebinin ardından 10. Sulh Ceza Hakimliği harekete geçti ve Osman Kavala’nın SEGBİS ile bağlantısı kuruldu. Kavala sorgusunun ardından "casusluk" suçlamasıyla tutuklandı.

Osman Kavala iki yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanıyordu.

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