Osman Kavala'nın avukatı Odatv'ye konuştu: "Ben sizin yerinize utanıyorum"

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada beraat ettiği gün, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala hakkında bu kez “Casusluk” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Kavala’nın avukatı İlkan Koyuncu Odatv’ye konuşarak, Kavala’nın yaşadığı yargı sürecini anlattı. “Osman Kavala, aynı soruşturma dosyasında üç kez tutuklandı bir kez tahliye oldu. Ve şimdi; Osman Kavala başka bir suçtan tutuklandı” diyen Koyuncu, “Ben sizin yerinize utanıyorum” ifadelerini kullandı.

İlkan Koyuncu'nun karardan sonra yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında, 1 Kasım 2017 tarihinde TCK’nun 309 ve 312. maddelerinden tutuklandı.

Osman Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde TCK’nun 309. maddesinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen tahliye edildi.

Osman Kavala, 2017/96115 sayılı soruşturma kapsamında 19 Şubat 2020 tarihinde TCK’nun 309. maddesinden tutuklandı.