"Pahalılık sarmalı" uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Milli gelirdeki kayıplar Türkiye'yi, en büyük 20 ekonomi liginde alt sıralara itti ve hatta küme düşme aşamasına getirdi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti olarak hazırladıkları "Tek Adam Parti Devleti Rejiminin Ekonomik Maliyeti Raporu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özellikle 2013'ten sonra Türkiye ekonomisinin küresel sıralamalardaki yerinin hızlı bir şekilde gerileme eğilimine girdiğini kaydeden Erdoğdu, "Yıkılmaya çalışılan kural ve kurumların yerine, ilke, felsefe, tarafsızlık ve şeffaflıktan uzak, keyfi ve ayrılıkçı yapılar kurulması, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından caydırıcı bir hal aldı. 2014 yılından başlayarak 2018'e kadar devam eden tek adam parti devleti yolundaki yıkım süreci, ekonomideki hızlı bozulmanın ana belirleyicisi oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, 2014 başı ile 2019 sonu arasındaki 6 yılda ekonominin uluslararası ölçütlerde küçüldüğünü savunarak 2013'te 950 milyar dolar olan milli gelirin 2019'da 754 milyar dolara indiğini ve 6 yılda 196 milyar dolar eridiğini kaydetti.

"TÜM MAKYAJ ÇABALARINA RAĞMEN PAHALILIK SARMALI DEVAM EDİYOR"

Aynı dönemde genç ve dinamik nüfus itibarıyla hızlı artış göstermesi arzu edilen kişi başına milli gelir rakamının 3 bin 353 dolar azalıp 9 bin 127 dolara gerilediğine dikkati çeken Erdoğdu, şunları kaydetti: