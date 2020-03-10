Parlamento Başkanı karantinaya alındı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Davide Sassoli Salı günü İtalya'ya seyahat ettikten sonra önlem olarak Brüksel'deki evinde kendisini karantinaya aldığını söyledi.

Sassoli, yaptığı açıklamada, "Parlamento görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek. Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR VİRÜS DEMOKRASİYİ ENGELLEYEMEZ”

Sassoli, yaptığı açıklamada, "Parlamento görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek. Hiçbir virüs demokrasiyi engelleyemez" ifadelerini kullandı.

İki hafta boyunca evinde kalacağını belirten Sassoli, koronavirüs dolayısıyla herkesi sorumlu ve dikkatli olmaya çağırdı.

Fransa'nın Strazburg kentinde bu hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor.