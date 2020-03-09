Partinin kurucular kurulu açıklandı

Yeni parti kurma çalışmalarında sona gelen Ali Babacan’ın, partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verdi.

Ali Babacan başkanlığındaki yeni partinin kurucular kurulu da açıklandı.

İSMİ DEVA OLDU

Kurucular kuruluna ilişkin kamuoyuna duyurulan dosyada parti amblemi veya ismi yer almıyor. Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise partinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) oldu. Partinin kurucuları arasında AKP'den istifa eden milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yer aldı.

Kurul da Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi AKP'de bakanlık yapmış isimler yer alıyor. 90 kişinin bulunduğu kurulda, gazeteci Gülay Göktürk ve Metin Gürcan gibi isimler de var.

Kurulda,15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver de bulunuyor.