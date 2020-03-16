Patlıcan videosunun altından ne çıktı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İran'da sosyal medya kullanıcıları, “gökten patlıcan yağdığı” iddiası taşıyan bazı videoları dolaşıma soktu.

Tahran'da çekildiği belirtilen söz konusu görüntülerde, 'vatandaşların üzerine gökten patlıcan yağdığı' iddia ediliyor.

Konuya ilişkin herhangi bir resmi makamdan açıklama yapılmazken, görüntüler Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.

Fakat daha sonra görüntülerin dijital ortamda hazırlandığı anlaşıldı. Bir stüdyo söz konusu videonun benzerini kurgu olduğunu kanıtlamak için hazırladı.

İşte o görüntüler: