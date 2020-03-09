Petrol çöktü, Euro fırladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin anlaşmaya varamamasının ardından Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31.43 dolar oldu. Aynı zamanda Euro da Türk Lirası karşısında değer kazanarak 6.88 liradan 7 liraya çıktı.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31.43 dolar oldu.

ABD West Texas Intermediate ise brent petrol fiyatını yüzde 27 düşürerek 30 dolara indirdi.

Söz konusu fiyat, 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamıştı.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo "Bu toplantıyı sona erdirdik ancak istişareler devam edecek, birkaç oylama meselemiz var, herkesi bir araya getirmemiz gerekiyor, fikir birliği önemli" demişti.