13 MART 2020 CUMA | Mobil Uygulamalar

Polis memuru o delili açınca bayıldı

ABD’de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı "fentanil" adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı....

 

ABD’de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı "fentanil" adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin yere yığılması sonrası meslektaşlarının yardımına koştuğu görüldü.

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Bartlesville ilçesindeki polis merkezinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen delilleri paketleyen polis memuru, maruz kaldığı “fentanil” maddesi yüzünden baygınlık geçirdi. Yere yığılan polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor.

İşte o anlar:

Odatv.com


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