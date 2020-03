Politik adliye “işlenemez suç”tan tutuklama yaptı

Odatv vakıasında isnada konu olan suç, altı yıllık yeni bir ceza hükmüne dayanır ve bunun maddi unsurunun “devlet sırrı” kavramıyla doğrudan bir ilgisi yoktur. Şöyle ki; 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan değişiklikler sırasında Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunun 27. maddesi revize edilmiş ve değişiklik öncesinde sadece istihbarata dair bilgileri korumakla sınırlı olan suç bloğu genişletilerek, MİT mensuplarının kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi de cezalandırılır bir fiil haline dönüştürülmüştür. Ayrıca ilgili maddede yer alan suçların ceza marjları yükseltilmiştir. 2014 değişikliğiyle ihdas edilen bu yeni ceza hükmü, altı yıllık varlığına rağmen henüz ciddi bir suç bilimsel incelemeye konu olmamıştır.

“İFŞA SUÇUNUN” KONUSU ESASEN İSTİHBARAT FAALİYETİNİN İŞLEYİŞİNİN EMNİYET ALTINA ALINMASIDIR

Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çankırı Milletvekili İdris Naim Şahin imzalı mezkûr kanun teklifinin ilk şeklinin genel gerekçesinde 27. madde değişikliğine dair esaslı bir bilgi bulunmaz, sadece “… MİT mensuplarının haksız ve hukuksuz isnatlarla görevlerinin açığa çıkmasına veya engellenmesine karşı gereken tedbirlerin alınabilmesi, bunların veya istihbarat hizmetlerine katkıda bulunan kişilerin kanunlarla tanınan koruma tedbirlerinden yararlandırılması önem arz etmektedir” denilmek suretiyle değişikliklerle amaçlanan hukukî yarar tarif edilmeye çalışılmıştır. Meclis görüşmeleri sırasında ise, getirilmek istenen yeni ceza hükümlerinin anayasanın haberleşme ve basın hürriyetine dair bahislerine açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirten MHP’li Kütahya Milletvekili Alim Işık ve arkadaşlarının “anayasaya aykırılık önergesi” Meclis çoğunluğunca reddedilmiştir. Kanun teklifinin yeni ceza hükümlerini MHP’li önerge sahiplerinin “anayasaya aykırılık itirazı” dairesinde ele almayan ama yine de bunların teklif metninden çıkarılması yönünde hareket eden CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin önergeleri de reddedilmiştir. Akabinde AKP’li İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın önergesiyle “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerinin herhangi bir yolla ifşa edilmesine” dair ibare suç kalıbının yeni maddi unsuru olarak kanunlaşan metne ilave edilmiştir. 15.08.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK ile “…makam, görev ve faaliyetleri(ni)…” ibaresi de suç gövdesine eklenmiştir. Bir ceza normu inşa etme tekniği bakımından birçok sorunu içinde barındıran 27. madde incelendiğinde, 2. fıkrada yer alan “ifşa suçunun” genel kastla işlenebilen bir suç olduğu ve 3. fıkrada belirtilen “yayımlama (vd.)” seçimlik hareketlerin asıl suçun bir nitelikli hali olduğu tespit edilecektir. Başka bir ifadeyle “ifşa” fiilinden ayrı ve müstakil bir “yayımlama” suçu söz konusu değildir. Bir soyut tehlike suçu olan “ifşa suçunun” konusu ise, esasen istihbarat faaliyetinin işleyişinin emniyet altına alınmasıdır.

Ancak Odatv’nin yayınladığı bir haber nedeniyle genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, yazı işleri müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç hakkında anılan suçla ilgili olarak ceza soruşturması başlatılmıştır. Halbuki bilgilerin ifşasına dair maddi olay, hakikatte Odatv yayını ile gerçekleşmemiştir. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Libya’da hayatını kaybeden MİT mensuplarının kimliklerini zaten Odatv yayınından önce açıklamıştır. Bu açıklama ülkenin en yüksek siyasi kamusallık mecrası olan TBMM’de bir milletvekili tarafından düzenlenen bir basın toplantısında gerçekleştirilmiştir. Odatv’nin soruşturma konusu olan haberi ise, Özdağ’ın bu açıklamasından daha sonra, anılan görev şehitlerinden birinin cenaze merasimine dairdir. Haberi ileten muhabir Hülya Kılınç, Odatv yazı işleri müdürü Barış Terkoğlu ve genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan hakkında ise, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunun 27. maddesindeki MİT mensuplarına dair kimlik bilgilerini ifşa etme yasağına aykırı davrandıkları gerekçesiyle tutuklama tedbiri uygulanmıştır.

“İŞLENEMEZ SUÇ”

İfşa öğesi, MİT Kanunun 27. maddesinde yer alan soyut tehlike suçunun maddi unsurudur. Bu suçun işlenebilmesi için failin kanunun saklı tutmak istediği gizli bilgiyi açığa çıkarma genel kastının bulunması gerekir. Başka bir ifadeyle MİT mensubunun korunan bilgilerinin daha önceden herhangi bir biçimde açıklanmamış olması gerekir. Bir parlamento üyesinin basın beyanında müteveffa görevlilerin kimliklerini belirtmiş olması Odatv yayını bakımından “ifşa unsur bloğunun” ve tabiî buna bağlı suçun nitelikli halinin gerçekleşmesini objektif anlamda olanaksız hale getirmektedir. Ceza normunun konusunun objektif anlamda ortadan kalkmış olduğu durumlara Türk ceza hukuku bilimi “işlenemez suç” adını verir. Kanunilik ilkesinin devletin yargı yetkisinin anayasal dayanağı olduğunun bilincinde olan bir adliye, işlenemez suç durumunun varlığını tespit ettiğinde kanuna uymalı ve ilgililerin fail olamayacağı soncuna pek tabiî biçimde ulaşmış olmalıdır. Zira işlenemez bir suç durumunda ceza kanununu ihlal etmek objektif anlamda olanaksızdır, başka ifadeyle fail suçu madden ika edemez bir haldedir. Odatv yayınına dair maddi hayat olayı bu çerçevede gelişmiş olmasına rağmen ceza soruşturması yine politik bir araca dönüştürülmüş ve kitle haberleşme sahasında önemli bir muhalif mevkii tutan Odatv çeşitli “hukukî” araçlarla engellenmiş ve yayın hayatının devamını sağlayabilecek personeli enterne edilmek suretiyle, Odatv’nin basın faaliyeti zorlaştırılmıştır.

KİRCHHEİMER’İN TANIMIYLA BİR POLİTİK ADLİYENİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLİR

Adlî kararların iktidar gruplarının siyasi kampanyaları gereğince vücuda geldiği durumlarda, kavramın mucidi O. Kirchheimer’in tanımıyla bir politik adliyenin varlığından söz edilir. Politik adliye, kanuni adliyeden farklı olarak korunan hukukî yararla veya suç ve ceza ilişkisiyle ilgilenmez, bundan farklı olarak politik rakibin veya politik tehlikenin durdurulmasına, engellenmesine veyahut halin icabı kadarıyla bertaraf edilmesine odaklanır. Kanuni suç ve ceza kavramları yerine siyasi maslahatı ve tedbiri ikame eden politik adliye, soyut ve gayrişahsi biçimde değil, aksine somut ve şahsî biçimde düşünür. Politik adliye hızlı içerik değiştirebilen siyasi bir programa tabi olduğundan bunun tüm aksiyonları anlık, geçici ve değişken karakterli olmak zorundadır. Politik adliyeden bu anlamda istikrar beklenmez. Ancak modern devlet hayatında kanuniliğin sağladığı meşruiyeti yitiren politik adliyenin siyasi haklılığını ispat edebilmesi için, yeni meşruiyet referanslarına ihtiyacı olur: Bu yönde en sıklıkla başvurulan dayanaklar savaş ve barış ikilisidir. Politik adliye, tabi olduğu iktidarın mevcut siyasi pozisyonuna göre yeri geldiğinde barışın yeri geldiğinde ise savaşın zaruretlerini işaret ederek kanuniliği aşmayı bir toplumun hukuk hayatında etkili hale getirebilir.

Odatv’nin her iki gazetecisi Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan arkadaşlarımız, Türkiye’de adliyenin siyasallaşması sürecinin her iki fazında da politik ceza soruşturmalarına maruz kalmış basın mensuplarıdır. Çeşitli kanun ötesi meşruiyet gerekçeleriyle kanuniliğin gereklerini görmezden gelmeye alışmış bir adliyenin bu anlamda ilgisine mazhar olmak, aslında her iki arkadaşımızın da anayasallığın safında kalmakta ısrar ettiklerine dönük en geçerli delili sunar. Bu bakımdan tüm Odatv tutuklularının bir an evvel serbest bırakılması talebimiz, kitle iletişim özgürlüğünün ortadan kaldırılmaması için uğraşan politik muhalefetin yürütmek zorunda olduğu anayasal-siyasal müdafaa hattının bir ifadesidir.

Dr. Mehmet Cemil Ozansü

Odatv.com