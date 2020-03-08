Kendi gözlerimle gördüm; sadece yandaş diye binlerce kişi...

Birbirinden eğlenceli konular vardı aklımda, azıcık kışkırtıcı, bir hayli komik, çokça ilginç…

Kadınlar günü bugün, anlatacaktım da anlatacaktım…

Pazar hem; arkanıza yaslanın gündemden gayrı bir şeyler okuyun istiyordum, her zaman yaptığım gibi size farklı şeyler anlatayım, başka konulardan bahsedeyim.

İzin vermiyor işte, ülke izin vermiyor.

Uzun zamandır böyle medya, uzun zamandır bir tuhaf.

Medya medya değil, olamıyor.

Ama ben bu tuhaf durum başladığından çok daha uzun süredir medyanın içindeyim.

90’ların başı, stajyer muhabir olarak başladım, oldu sana 2020, köşe yazarı olarak devam ediyorum. Editörlük, yazı işleri müdürlüğü, yayın yönetmenliği, televizyon programcılığı, radyo yayıncılığını, akla ne gelirse medyaya dair, çok şükür her şeyi yaptım. Ah şuna da el atsaydım dediğim bir yanı kalmadı.

Bir süredir de ülkenin en çok okunan, en prestjlihaber sitesinde yazıyorum, daha ne olsun.

Ne mi olsun?

Özgürlük olsun arkadaş…

Okuyan da yazan da, yöneten de, hatta karşıt fikirde olan da özgür olsun, eğitimli olsun; zekaya zekayla, düşünceye düşünceyle karşılık versin.

Bilgi olsun, bilim olsun, ne bileyim artık bir miktar BARIŞ olsun.

BARIŞ korkutmasın kimseyi, konuşmak, düşünmek, başka şeyler söylemek korkutmasın.

Düşünmeyenden, savaştan korkulsun.

GÜZEL ÜLKEMDE İNSANLAR MUTLU DEĞİL

Ne diye birbirini yediğini anlamadığım, anlamak istemediğim, neyi paylaşamadıklarını idrak edemediğim insanlarla yaşamamak için başka bir ülkede yaşamaya çalışıyorum, sürekli okuyucum bilir.

İngiltere’deyim, oh ne güzel kraliyet ailesi yazacağım, Avrupa magazininden bahsedeceğim, buralarda neler olup bitiyor anlatacağım öyle mi?

Whats up dedik köşemin adına.

“Naaber” gibi bir anlamı var.

İyi bir haber yok işte, an itibarıyla bana ne üzerinde güneş batmayan ülkenin yediğinden içtiğinden, yalnız ve güzel ülkemde insanlar mutlu değil.

Whats up?

Yok bir şey işte.

Gazeteciler hapse giriyor, düşünmek suç, haberi “öteki”ni kızdırmadan yapmak suç.

Herkese göre bir başkası öteki oldu.

BARIŞ yok mesela, yolladığım yazıyı kim editleyecek, kim yayına hazırlayacak bilmiyorum.

Odatv.com’da yazmaya başlamadan önce muhafazakar kesim kadınına yayın yapan aylık bir dergide yazıyordum, Soner Yalçın’a da Barış Pehlivan’a da söylemedim mesela. Odatv’de yazmaya başladım diye, istemediler yazılarımı.

Aa, beni istemeyeni ben hiç istemem dedim ama içim yandı.

Siyaset yazmıyorum, ekonomi yazmıyorum, iktidarı muhalefeti, her kimse o karar mekanizmaları, onları dürtecek bir şey yazmıyorum! Kadınlara, bunca yıllık tecrübemle, görmüş geçirmişliğimle, eğitimimle hayata dair yazılar yazıyor, bir pencere açıyorum hayatlarında.

Gel gör ki, masa başındakilerin ödü kopuyor, “Ayyşimdi orada yazıyorsun, bizim başımız ağrır”… Bu ne saçmalık, ne mide bulandırıcı bir bakış açısı anlamıyorum. Odatv’de yazmak öyle cazip ki, konuyu o cıvıdığı yerde kapatıyorum.

BENDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ

Şu yukarda yazdığım şeye takıldı kafam, dedim ya siyaset yazmıyorum, ha sanki yazsam ne olacak?

O kadar mı köreldi beyinler, gazeteciyim arkadaş, benden neden korkuyorsunuz; corona mıyım ben?

Corona mıyız biz?

Bakın gazeteci olmayanlarla bir adım ilerleyemediler, sadece yandaş diye kurumlara doluşan binlerce arkadaş gün boyu bilgisayar oyunu oynayıp maaş alıyor, gördüm kendi gözlerimle. O yüzden ne dergiler ne gazeteler okunmuyor! Okunacak, merak edilecek şeyi yazamayan zevzeklerle medyada var olamaya çalışan daha büyük zevzekler yüzünden.

Veya her ne yapıyorlarsa körler sağırlar birbirini ağırlar misali, dönüp dolaşıp aynı insanlar çerçevesinde bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Haftalık bir cemiyet dergisinde bir yıl içinde dört kez Leyla Alaton röportajı yapılıyor mesela…

Mide bulandırıcı.

Anlatacak çok şey var.

Medyaya dair eğlenceli, çok komik anılarım da var. Her şey her zaman böyle rezil değildi çünkü.

Barış gelsin geriye, anlatırım, canım böyle sıkkınken, sizi daha fazla daraltmayayım.

Yağmur öncesi kasveti gibi, ama yağmur yağacak ve her yer mis kokacak, biliyorum…

Elif Aktuğ

Odatv.com