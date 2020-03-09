09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

“Şahları Da Vururlar” yeniden sahnede

Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği “Şahları Da Vururlar” oyunu Ortaoyuncuları Tiyatrosu’nun 40. yılında yeniden sahnede...

“Şahları Da Vururlar” yeniden sahnede

 

Usta oyuncu Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği “Şahları Da Vururlar” oyunu Ortaoyuncuları Tiyatrosu’nun 40. yılında yeniden sahnede.

Ferhan Şensoy’un 1982 yılında yazıp yönettiği İran’ın yakın döneminden kesitler sunan oyun 14 Mart’ta Ses Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

Oyunun Kadrosu:

Yazan – Yöneten: Ferhan Şensoy

Oyuncular: Ferhan Şensoy – Levent Ünsal – Erkan Üçüncü – Serap Günaydın – Özkan Aksu – Pınar Alsan – Elif Durdu – Orkun Akyıldız ve Nejat Yavaşoğulları – Gökhan Şeşen – Burhan Şeşen

Müzik: Fuat Güner – Ferhan Şensoy

Afiş fotoğrafları: Mehmet Turgut

Nasuh Bektaş

Odatv.com


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