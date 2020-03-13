Şeyma Subaşı’ya kötü haber

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği iddia edildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı harekete geçti, Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisi deport edilecek ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacaklar” iddiasında bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI İDDİALARI YALANLADI

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sevgilisinin tüm testlerden geçtiğini ve yakın zamanda İtalya’da bulunmadığını belirtti.

Şeyma Subaşı, “Herkese merhaba. Erkek arkadaşım Guido, İtalya’dan değil İsrail’den buraya geldi. Ki gelmeden önce de Tel Aviv’de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı. Lütfen arkadaşlar, Twitter’da ‘Şeyma Subaşı’ trend olmasın artık. Sağlık Bakanlığı’nın daha önemli işleri var” açıklamasında bulundu.