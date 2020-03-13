Ekonomist Atilla Yeşilada, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’in tutuklanmasını protesto ettiğini duyurdu.

Atilla Yeşilada, Youtube kanalında yayımladığı videoda “Basın özgürlüğü olmazsa ne kaybederiz?” sorusuna yanıt verdi.

“İş insanlarının doğru bilgiye ulaşamamasının yatırımları etkilediğini belirten Yeşilada, “Odatv’den tutuklanan arkadaşlar Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat vesaire şiddetle protesto ediyorum” dedi.

Atilla Yeşilada “Yargının bağımsız ve etkili çalışmaması aynı zamanda ekonomi üzerinde çok korkunç sonuçlar yaratıyor” diyerek şu soruları yöneltti:

“İfade özgürlüğü de aynı şekilde, ifadenizi açıkça söylemezseniz fikirler nasıl çarpışacak? Hükümet hata yapıyorsa bunu kim eleştirecek?”

İşte o görüntüler: