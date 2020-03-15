Silivri Cezaevi’nde korona önlemleri

Koronavirüsün Türkiye’ye yayılması geniş kitlelerin bir arada bulunduğu cezaevlerindeki durumu akıllara getirdi. Ülkedeki toplam 375 cezaevinde yaklaşık 300 bin mahkûm bulunurken bunlardan 2 bin 500’ü çocuk, annesinin yanında kalan çocuk sayısı da 780. Ayrıca hapishanelerde kalan bin 333 hasta tutukludan 457’si ise ağır hasta. Tüm bunlar koronavirüsün cezaevlerinde ne gibi etkilere neden olacağını gündeme getirdi.

Geçen günlerde virüsün cezaevlerinde yayılmamasına yönelik tedbir aldıklarını açıklayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, aile görüş odalarının kullanımının, nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini belirtti. Son dönemde yurtdışına çıkmış olan ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmeyeceği de bildirildi.

AVUKATLARIN ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Avukatların belirttiğine göre, Silivri Cezaevi’nde avukatlar için de önlemler alındı.

Avukat görüşleri için dezenfektan ve sabun gibi hijyen olanakları sağlandı.

Ayrıca avukatların görüşe geçmeden önce ateş ölçümü yapılıyor.