Sırbistan Cumhurbaşkanı koronavirüsten söz ederken öyle bir şey oldu ki...

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü pandemi olarak ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğünü ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan, koronavirüs açıklaması yapan devlet yetkililerinin canlı yayındaki açıklama sırasında hastalığın etkilerini göstermesi dikkat çekti.

Ulusal televizyonda düzenlenen bir basın toplantısında, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Haririchi birkaç kez sert bir şekilde öksürdü. Toplantı boyunca terleyen Bakan Yardımcısına daha sonra koronavirüs teşhisi kondu.

İşte o görüntüler: