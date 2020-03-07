Son rakamı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 143 bini aştığını belirterek, "Oradaki insanlık dışı davranışları maalesef Avrupa söylemiyor ama Yunan halkı, Atina'da, Selanik'te meydanlarda bu insanlık dışı davranışları, geri itmelerin oluşturduğu insanlık dramına ceplerinden parayı almalarını kendilerine yakıştırmadıklarını haykırdılar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda katıldı. Toplantıda, 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'ya 473 milyon lira nakdi ve ayni yardım yapıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, depremin ardından hayatını normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Depreminde ardından Elazığ'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye veya normale dönmesi için herkes elinden geleni yapmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Kurduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi'ne bugüne kadar 112 bin 646 yazılı ve sözlü talep bulunuldu. Bunların hepsi karşılandı. Elazığ'da 24 bin 670 ağır hasarlı bina tespit ettik. Malatya'da ise 10 bin 657 ağır hasarlı bina tespit ettik. Hasar tespite ilişkin itiraz süreci de devam ediyor. Sadece devletin Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar ayni ve nakdi olarak gönderdiği paranın toplamı 473 milyon bin lira oldu. Bu sadece devletin gönderdiği miktardır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca esnafa 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlandı. Bu imkandan şu ana kadar bin 641 esnafımız istifade etti. Toplamda 81 milyon 873 bin liralık bir ödeme söz konusu oldu. Bu krediyle ilgili bin 703 esnafın talebi de var."

'ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÇOK TECRÜBELER EDİNDİK'

Bu depremde arama kurtarma çalışmalarında ders ve tecrübe edindiklerini ifade Bakan Soylu, "Biz bu depremi 4 ana alanda ele almıştık. Birinci arama ve kurtarma. Bundan da çok ders aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Elazığ depreminin bize hem öğrettikleri var hem de Türkiye afete müdahale planına katkıları var. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından çok tecrübeler edindik. İkincisi ise soğuk havada barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Üçüncü süreç ise hayat nizamının oluşması süreciydi. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Depremin acıları ve kayıpları unutulmaz. Bir taraftan geçici bir taraftan kalıcı yerlerin yapılması için çalışmalar sürüyor. Geçici konaklama merkezlerinde elektrik ve su parasını almayacağız" dedi.