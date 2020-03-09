AİHM eski yargıcı AİHM kararlarını hatırlattı: Suç değil

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan ve çeşitli medya organlarında da yayımlanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

"GİZLİ BİLGİNİN GİZLİLİĞİ KALKTIKTAN SONRA YAYIMLANMASI..."

T24 yazarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Türmen, bugün yayımlanan, “Özgürlükler ülkesi Türkiye” başlıklı yazısında, Odatv’ye yapılan tutuklamaların ve erişim engelinin hukuka aykırı olduğuna değindi. Türmen, Odatv’ye yapılan operasyonların sebebi olarak gösterilen şehit MİT mensubu haberi ile ilgili ise “AİHM’in yerleşmiş bir içtihadı var. Gizli bilginin gizliliği kalktıktan sonra yayımlanması, ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline yol açıyor. Gizli bir bilginin yasal olmayan yollardan elde edilmiş olması da bunu değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

Türmen, Anayasa Mahkemesi’nin 2016 yılında, aynı suçtan ceza alan Can Dündar ve Erdem Gül’ün önceden açıklanan ve gizli niteliği kalmayan bilgi ve resimler nedeniyle tutuklanmalarını hukuka aykırı bulmuş, aynı zamanda bunun basın özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiğini de belirtti.

İNGİLTERE'DEKİ DAVADA NE KARAR VERİLMİŞTİ

Yazıda ayrıca, İngiliz Gizli Servisi’nden emekli bir kişinin İngiliz Gizli Servisi’nin çalışma yöntemlerini anlattığı kitabının, İngiltere’de Observer ve Guardian gibi gazetelerde yayımlandığı, ardından yayım yasağı getirildiği fakat kitabın ABD’de yayımlanmasıyla içindeki bilgilerin gizliliği kalktıktan sonra İngiltere’de yayım yasağının sürmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararı verildiğine değinildi.