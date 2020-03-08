Şule Akar Anıtkabir'de

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve personelin eşleri, kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“Sayın Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçen Sayın Şule Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sayın Şule Akar, deftere şunları yazdı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Aziz Atatürk,

Millî Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerlerimiz adına 08 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle egemenlik ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Tüm dualarımız ve gayretlerimiz; vatanımızın, milletimizin birliği ve dirliği içindir.

Aziz Atam

Bir ülkenin güçlü ve etkin olabilmesinin şartlarından birinin de kadınların her alanda daha fazla katılımcı olmasına bağlı olduğunun bilincindeyiz.

Asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ortaya koyduğunuz fikirler ve uygulamalar ile önemli kazanımlar elde eden Türk kadınları, bu kazanımlar neticesinde bugün hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Tarihimizden ve kültürel değerlerimizden edindiğimiz millî şuurla bu başarılarımız artarak devam edecektir.

Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde ve Millî Egemenliğimizin yüzüncü yılında Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de sabrı, feraseti, fedakârlığı ve vakur duruşuyla üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığındadır.

Ruhun şad olsun.”

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