Valilikten 8 Mart kararı... Taksim metrosu kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Valiliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin aldığı yeni tebdbirleri duyurdu. Buna göre, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 8 Mart tedbirleri arttı. İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından kapatılan istasyonları şöyle duyurdu:

"İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir."

KAPATILAN YOLLAR

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti."

Alternatif güzergâhlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

VALİLİKTEN EYLEM YASAĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki bu akşam yapılacak etkinliklere izin verilmediği duyuruldu.

Valilik kadınların, kadınlar gününü kutlayarak başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bu anlamlı ve güzel gün nedeniyle İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından gerekli izinler verilmiştir.

* Ancak bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmaktadır.

* Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır.

FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜNE POLİS BARİYERİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları Taksim için çağrı yapmıştı.

İstanbul’da bu yıl 18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bulunan Fransız Kültür Merkezi önünde bir araya gelecek. Valilik tarafından izin verilmeyen yürüyüşü engellemek için Taksim Meydanı ve İstikal Caddesi'nin bazı noktaları polis bariyerleri ile çevrildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart’ta kadınların İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere gerekli izinlerin verildiği ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde bulunmadığı ifade edilmişti.

Öte yandan Yenikapı-Hacıosman metrosunda yer alan Taksim durağı da yolcu alımına kapatıldı. İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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