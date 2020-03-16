Test sonucu açıklandı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı, test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen ihtiyaten Netanyahu ve yakın çevresi, Kovid-19 testi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Testin kaç kişiye yapıldığı açıklanmazken, testin sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

VAKA SAYISI 200'E ULAŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 200'e yükseldiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları yönünde karar almıştı.