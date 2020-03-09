09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

"Tokalaşmayalım biz kaldırdık o işi"

Erdoğan kendisini karşılayanlardan bazılarıyla tokalaştıktan sonra "Size corona bulaştırabilirim, tokalaşmayalım. Biz kaldırdık o işi" dedi.

"Tokalaşmayalım biz kaldırdık o işi"

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. 

KRT'nin yayımladığı videoda, Erdoğan kendisini karşılayanlardan bazılarıyla tokalaştıktan sonra "Size corona bulaştırabilirim, tokalaşmayalım. Biz kaldırdık o işi" dediği görülüyor. 

İşte o anlar: 

Odatv.com


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