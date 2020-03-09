Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
KRT'nin yayımladığı videoda, Erdoğan kendisini karşılayanlardan bazılarıyla tokalaştıktan sonra "Size corona bulaştırabilirim, tokalaşmayalım. Biz kaldırdık o işi" dediği görülüyor.
İşte o anlar:
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