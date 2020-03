CHP'li vekiller Barışları ziyaret etti... "Toplumun özgürlüğünü yok edersiniz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in de aralarında bulunduğu CHP’li milletvekilleri tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel’i, Silivri’de ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tutuklu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

“BASIN ÖZGÜR DEĞİLSE TOPLUM ÖZGÜR DEĞİLDİR”

CHP’li Erkek, şunları söyledi:

“Bugün yine Silivri'deydik maalesef. Silivri Cezaevi'nde gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'i ziyaret ettik CHP milletvekilleri olarak. Öncelikle şunu paylaşmak istiyorum; hepsi çok iyi, moralleri yüksek. Onlar gazetecilik yaptıkları için cezaevinde olduklarını biliyorlar.

Her zaman söylediğimiz bir şey var. Gazetecileri hapsedebilirsiniz, insanları hapsedebilirsiniz, peki onların düşüncelerini, yazılarını, haberlerini, kitaplarını ne yapacaksınız?

Basın yönetenlere hizmet için değil, yönetilenlere hizmet için vardır. Bunu asla unutmayalım. Basın özgür değilse, toplum özgür değildir.

“HAKSIZ SORUŞTURMAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Bugün yalnızca mesleklerini icra ettikleri için, kamuoyunun doğru haber alma hakkına hizmet ettikleri için cezaevinde olan gazeteciler var. Barışlar, Murat onlardan birileri. Bugün onlarla dertleştik, konuştuk. Umarım iddianameleri bir an önce hazırlanır. Umarım bir an önce mahkemede yargıç karşısına çıkarlar, savunmalarını yaparlar ve bu haksız tutukluluk bir an önce son bulur.

Bugün yaşadığımız asıl sorun maalesef hukuk devletinden uzaklaşmak. Siz kuvvetler ayrılığını yok ederseniz, siz Beştepe Külliyesi'nde, Saray'da yürütmenin huzurunda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklarsanız, siz yine yürütmenin huzurunda hakim, savcı kuraları çekerseniz yüksek yargı organlarını temsilen yüksek yargıçlar yürütmenin önünde el pençe dururlarsa, maalesef yargı bağımsızlığı da kayboluyor.

Yargının siyasallaşmaması lazım. Sistem ne olursa olsun yargı saygın, güçlü, bağımsız ve tarafsız olması lazım. Yargı silah olarak kullanılmamalı. Siz basın özgürlüğünü yok ederseniz toplumun özgürlüğünü yok edersiniz.

Onların en kısa zamanda özgürlüklerine ailelerine kavuşmalarını diliyoruz. Biz de onlarla ilgili bu haksız soruşturmayı yakından takip edeceğiz.”

Odatv.com