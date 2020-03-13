Trump'tan "acil durum" kararı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti. Bu karara göre virüsle mücadele için 50 milyar dolarlık bütçe ayrılacak, Sağlık Bakanlığı bazı yasalardan muaf tutulacak. Trump acil durum kararıyla ilgili "Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

Trump, yaptığı açıklamada "Tüm hastanelerde en üst performansı gösterebileceğiz. Sağlık Bakanlığı'na da bazı kanunlardan muaf olması yetkisini vermiş bulunmaktayız" dedi.

"Virüsle mücadele kapsamında 50 milyar dolarlık bütçeyi de belirlemiş bulunuyoruz" diye konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kritik durumlarda yatak sınırlandırılması ortadan kaldırılmış olacak böylece daha fazla hastaya yardım edilebilecek. Yaşlı vatandaşlarımız için hastanelerin ek doktor olanağı mümkün olacak. Doktorlarımız ne yapacaklarını biliyorlar artık önlerinde herhangi bir engel bulunmayacak. Zaman kaybettiren tüzükler ya da yardımı yavaşlatan tüm engeller kaldırılmış olacak."

ABD Başkanı, "Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek" bilgisini vererek, "Herhangi bir ihtiyacı yoksa insanların koşup test yaptırmasını istemiyoruz, belirti gösteriyorlarsa test yaptırmalarını istiyoruz. Amerikalılar pazar akşamı test yaptırabilecek. 4 koronavirüs testi önümüzdeki hafta hazır olacak. Eczacılık firmalarıyla mobil testlerin üretilmesi çalışmaları içindeyiz" diye kaydetti.