Trump’tan “kumpas” suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, solcu Bernie Sanders'ın 4 yıl önceki gibi bu yıl da Demokrat Parti içindeki adaylık yarışının favorisiyken kaybedeni konumuna gelmesinde "derin Demokrat" parmağına işaret etti.

WikiLeaks'in yayımladığı belgelere göre 2016 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayı olması bizzat parti müesses nizamı tarafından engellenen Bernie Sanders'ın 2020 başkanlık seçimi için adaylığının da parti içi kumpaslara kurban gittiği iddiaları basında yer alırken, Trump da sürekli konuya değiniyor.

Demokrat Parti'nin en sol kanadından olan Vermont Senatörü Sanders, parti içindeki yarışın favorisi konumundayken, sağ kanattan adayların lehine çekildiği Joe Biden'ın önseçimlerin “Süper Salı” denilen ayağından zaferle çıkması sonucu, kaybeden konumuna geldi.

“KENDİMİ TÜMÜYLE KOMÜNİST BERNİE'YE HAZIRLAMIŞTIM”

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; birkaç gün önce “Kasım 2020” seçiminde rakibinin “Sanders mı yoksa Biden mı” olmasını tercih edeceği sorusunu "Kendimi tümüyle komünist Bernie'ye hazırlamıştım, bunun olacağını sanıyordum, ama sonra Süper Salı'dan önce o çılgınca şey oldu" diye yanıtlayan Trump, bugün yine konuyla ilgili tweetler attı.

"Artık kesinlikle öğrenmiş bulunuyoruz ki, Demokratlar Deli Bernie ile işleri olsun istemiyor" diyen Trump, Belediye Başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar'ın Süper Salı öncesi yarıştan çekilip taraftarlarını Biden'ı desteklemeye çağırdığını hatırlattı.