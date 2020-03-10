Türk medyasında büyük dayanışma

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv, şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa etmedi.

Odatv haberinden bir hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; şehidimizin adı-soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.

Buna rağmen, algı operasyonu yürütüldü.

Gazeteciler de bugünkü yazılarında meslektaşlarının tutuklanmalarına itiraz etti.

TUTUKLAMALAR AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISI SÜRERKEN GELDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, bugünkü “OdaTV tutuklamalarından Avrupa Konseyi’nin son kararına” başlıklı yazısında, Odatv tutuklamalarını değerlendirdi.

Sedat Ergin, Odatv’ye erişim engeli ve tutuklama kararlarının Strasbourg’da 3-5 Mart tarihlerinde yapılan ve Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin temsil edildiği toplantıda, AİHM’nin Türkiye hakkında ifade özgürlüğü alanındaki verdiği ihlal kararlarının uygulama durumu konuşulurken geldiğine dikkat çekti.

İşte o yazı…

Türkiye’deki tutuklu gazeteciler sorunu, geçen hafta OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hatice Hülya Kılınç ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın tutuklanmaları, ayrıca bu internet sitesine erişim yasağı getirilmesi ile yeni bir eşiğe yükseldi.

Bunu izleyen ikinci bir dalgada, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meslektaşlarımız Libya’da şehit düşen bir MİT görevlisinin adını ifşa etme suçlamasıyla tutuklandılar. 2937 sayılı MİT Yasası’nın, teşkilat mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa edenlerin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı yolundaki 27’nci maddesine dayandırılıyor tutuklama kararları.

Buna karşılık, söz konusu kararlara yapılan itirazlar şehit MİT görevlisiyle ilgili hadisenin ilk kez bir milletvekili tarafından TBMM’de basın toplantısı düzenlenerek ve üstelik adı geçirilerek kamuoyuna duyurulmuş olmasına dayanıyor. Ayrıca, şehit MİT görevlisinin cenaze törenine ilişkin görüntüler Facebook gruplarında da paylaşılmış.

Altı gazetecinin tutuklanıp cezaevine gönderilmesi gibi sert bir tasarrufa gidilmesinin gerisindeki saikler konusunda canlı bir tartışma sürüyor. Yaratılan yargısal emsalle, bundan sonra herhangi bir MİT yetkilisinin adını geçirilmesi önünde çok kuvvetli bir caydırıcılığın tesis edilmesinin hedeflendiği aşikâr. Ancak tutuklanan gazetecilerin muhalif kimlikleriyle tanınmaları, aynı zamanda basındaki farklı seslerin susturulmak istendiği şeklindeki eleştirilere de kaynaklık ediyor.

AİHM İÇTİHATLARI NE DİYOR?

Mevzuata bakıldığında, Anayasa Mahkemesi’nin, daha önceden açıklandığı için gizli niteliği kalmayan bilgi ve resimler nedeniyle tutuklamaların hukuka aykırı olduğu yolunda verdiği bir karar var. (2016 Can Dündar-Erdem Gül kararı)

Yaklaşık dokuz yıl süreyle AİHM’de yargıç olarak görev yapan Rıza Türmen, dün T24’te yayımlanan yazısında, AYM’nin söz konusu kararına atıfta bulunurken, AİHM’nin bu konudaki yerleşik içtihadını da vurguluyor. AİHM’ye göre, bir bilginin gizliliği kalktıktan sonra yayımlanmasının engellenmesi ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline yol açıyor.

Türmen, daha sonra AİHM içtihatlarını, AYM kararını ve Anayasa’nın ‘AİHM kararlarının yasalardan önce geldiğine’ ilişkin 90’ıncı maddesini hatırlatıyor, bu kararlar ve ilgili Anayasa hükmünün savcılıklar ve sulh ceza hâkimleri tarafından dikkate alınmamasındaki çelişkinin altını çizerek, “Sanki hukukun geçerli olmadığı bir boşluk var. Bu boşluk keyfi bir biçimde dolduruluyor” diye yazıyor.

ALT MAHKEMELER YÜKSEK YARGIYI DİNLEMİYOR

Son gazeteci tutuklamaları, Avrupa Konseyi’nin Daimi Delegeler Komitesi’nin geçen hafta Türkiye’de ifade ve basın özgürlüklerinin durumuyla ilgili olarak aldığı eleştirel bir kararla aynı zamanlamaya denk gelmiştir.

Strasbourg’da 3-5 Mart tarihlerinde yapılan ve Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin temsil edildiği bu toplantıda, AİHM’nin Türkiye hakkında ifade özgürlüğü alanındaki verdiği ihlal kararlarının uygulama durumu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

AİHM bir ‘hak ihlali’ kararı verdiğinde, hem bireysel hem de ‘genel önlemler’ düzeyinde bu kararın ‘uygulanması’ yükümlülüğü var. Bireysel düzeyde, örneğin öngörülmüşse tazminat cezasının ödenmesi; ‘genel önlemler’ düzeyinde ise o ihlalin ortaya çıkmasına yol açan yasal çerçevenin değiştirilmesi gerekiyor.

Uygulamanın denetimini Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi ve onun yerine vekâleten ‘Daimi Delegeler Komitesi’ yapıyor. Komite, Türkiye hakkında ifade özgürlüğü alanında alınmış birçok AİHM kararının uzun süredir Bakanlar Komitesi’nin gündeminde olduğu, yani henüz uygulanmadığı tespitini yapmıştır. Kararda ihlallerin Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde ifade özgürlüğüne yapılan haksız ve orantısız müdahaleler, gazetecilerin geçerli ve yeterli delil olmaksızın dava açılmadan uzun süre tutuklu kalmaları gibi sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, Türkiye’deki olumlu gelişmeler de vurgulanıyor. Örneğin, yüksek mahkemelerin, özellikle de AYM’nin AİHM içtihatlarıyla uyumlu bir şekilde verdiği kararlar olumlu bir yöneliş olarak sıralanıyor. Keza, geçen ekim ayında kabul edilen insan hakları reform paketinde haber verme sınırlarını aşmayan ya da eleştiri amaçlı düşünce açıklamalarının suç kabul edilmeyeceği yolunda yapılan düzenlemeden övgüyle söz ediliyor.

Buna karşılık, alınan önlemlerin sorunları gidermede yeterli olmadığı, savcılar ve birinci derece mahkemelerin Ceza Kanunu’nu ifade özgürlüğüne saygı göstermeden uygulamaya devam ettikleri de kaydediliyor. Avrupa Konseyi kararı, bu yönüyle yargıda yüksek mahkeme içtihatları ile birinci derece mahkeme kararları arasında bir ikiliğin bulunduğuna işaret ediyor.

KONSEYDE ‘ARA KARAR’ EĞİLİMİ

Kararda, Türkiye’den haklarında soruşturma açılan gazeteciler, tutukluluk ve mahkûmiyet süreleri hakkında ayrıntılı istatistiki verilere dayanan bir rapor hazırlaması da isteniyor.

En çarpıcı tarafı, kararda uygulamayla ilgili mevcut durumun “kaygıya yol açtığı” belirtilerek, 2021 Haziran ayı toplantısına kadar somut bir ilerleme sağlanmaması halinde Avrupa Konseyi sekreteryasından Türkiye hakkında bir ‘ara karar’ taslağı (interim resolution) hazırlamasının istenmesidir. Ara kararlar, ilgili hükümete uyarının ciddi düzeye ulaşması ve yaptırım sürecinin başlatılması anlamını taşıyor.

Alınan bu kararın önemi, Avrupa Konseyi’nin hükümetler kanadının ifade ve basın özgürlüğü alanında –düzelme sağlanmazsa- uyarı çıtasını yükselten bir ‘ara karar’ alma niyetini kayda geçirmiş olmasıdır. Avrupa Konseyi’nin parlamento kanadının 2017’de Türkiye’yi yeniden ‘denetim’e alma kararından sonra bu kez hükümetler kanadında eleştirel bir eğilimin belirmesi ciddiye alınması gereken bir durumdur.

“GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM”

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında, gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğine işaret etti.

Hande Fırat şunları yazdı:

MİT Kanunu’nu biliyoruz, bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi şart. Ancak gazeteciler hiç değilse tutuksuz yargılanamaz mı? Tutuksuz yargılama kanuni bir hak değil mi? Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel başta olmak üzere gazetecilerin tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Gazeteci olmak tabii ki suç işleme özgürlüğü vermez. Ancak demokrasi yolunda ifade özgürlüğü olmazsa olmazdır, ifade özgürlüğü de basının oksijenidir.

BARIŞ'LAR İÇİN DE NÖBETE HAZIRLANIYORUM!..

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, gazetecilerin tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi önünde “nöbete” başlayacağını duyurdu.

Yavuz Selim Demirağ, şunları yazdı:

Ard arda tutuklanan Barış'ların davalarını takip ederken, sabahlara kadar uyuyamadım. Sonrasında Canım kardeşim Murat Ağırel'in önce adli kontrol ile serbest bırakılıp, ardından itiraz ile tutuklanmasını izlerken akşam olmuştu. Ve biz çocuklarımla o pazar (dün) kahvaltı ile edemedik. Bir lokma yiyemedik... O, Murat ki 11 Mayıs 2019 günü bana "Kanlı kitap Şaki"yi imzaladığı ve Türkiyem Tv'de kitabını konuştuğumuz programdan çıkıp evime bıraktıktan sonra ağır saldırıya uğradığımı öğrenince geri dönmek istemişti. Aylarca "Keşke arabadan inmeme izin verseydin" diye sitem etti... İmza günlerinde birbirimize iltifat ederken hep o geceyi hatırlattı Murat!..

Cezaevine gireceğimi öğrendiğinde "Seni ben teslim etmeliyim" teklifinde bulundu. "Boşver" dedim... "Sen uzun, ince yola düştün... Türkiye'de genç kuşakların sembolü olacaksın. Sana ihtiyacımız var" diyerek atlattım. Murat'ı cezaevine uğurlayamadım ama o cezaevinin önünde sadece Murat için değil, canım kardeşlerim Barış'lar için de nöbete hazırlanıyorum!..

Biz antremanlıyız. Yıllarca "Sessiz Çığlıklar" attık. Silivri duvarlarında adalet aradık. Anayasa Mahkemesi önünde "Adalet Nöbeti" tuttuk. Ve sonunda başardık!..

"Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah'ı var!.." Bugünde tutuklanmadıysak Anne, yarın belki de nöbete başlayacağız!..

Nöbet de kutsaldır be anne!..

“ANLATILMASI, ANLAŞILMASI OLANAKSIZ GEREKÇELER”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü yazısında gazetecilerin tutuklamasının “anlatılması, anlaşılması olanaksız gerekçelerle” yapıldığına işaret etti.

Mustafa Balbay şunları yazdı:

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’tan sonra Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel de yine Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimliklerini açıkladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Aynı kapsamda Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazıişleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.

Söz konusu şehitlerin kimliği zaten daha önce açıklanmıştı. Bu durumda gazeteciler açıklanmış olan kimliği açıklama suçu işlemiş oluyor.

Yakın tarihimiz gazetecilerin, anlatılması, anlaşılması olanaksız gerekçelerle tutuklanmasına dair örneklerle doludur. Bu kararlar da o hanedeki yerini aldı.

“BARIŞ TERKOĞLU SADECE BİR GAZETECİ DEĞİL BİR EDEBİYATÇIDIR DA!”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, bugünkü yazısında Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun savunmasından önemli bölümleri aktardı.

Emre Kongar şunları yazdı:

Cumhuriyet okurları herhalde farkındadırlar:

Barış Terkoğlu sadece bir gazeteci değil bir edebiyatçıdır da!

Önemli haberlerle dolu her yazısında edebi cümleler, mecazlar, çağrışımlar, toplumsal ve ruhsal göndermeler de yer alır.

Ben bugün sadece iki metinden, tutuklanmadan önce yaptığı savunmadan ve dün Cumhuriyet’te yayımlanmış olan mektubundan bazı çarpıcı satırları alıntılamak istiyorum...

***

Önce savunmasından bazı çarpıcı sözler:

“Herkes şunu bilmelidir ki bir ülkede benim gibi sade bir yurttaşın hukuk güvenliği yoksa hiç kimsenin hukuk güvenliği yoktur.”

“Nasıl gazetecilik yapılacağını bu iddianame gibi taleplerden, mahkeme kararı gibi sevk yazılarından öğrenecek değilim.”

“Merak ediyorum; yaşı benden büyük hukuk adamları OdaTV davasındaki MİT yöneticisi katledilirken neredeydiler.”

“Beni bu kadar korkak olmadığım için mi yargılayacaksınız? Beni bu ülkenin kurumlarına kurulmuş kumpasları o gün açığa çıkardığım gibi bugün de açığa çıkarmaya devam ettiğim için mi yargılayacaksınız?”

“Beni bu ülkeye bu kadar ihanet etmediğim için mi yargılayacaksınız?”

“Dün bir çetenin koynunda yatıp bugün başka bir çetenin koynuna girmediğim için mi yargılayacaksınız?”

“Buradaki çığlığımız, yarınki çığlığımız, vereceğimiz mücadele bu duvarları da yıkacaktır.”

“Bizden yazdıklarımızdan, çizdiklerimizden, gazeteciliğimizden, yazarlığımızdan vazgeçmemizi, ülkenin içinde suça bulaşmış yapılanmalar ile daha fazla uğraşmamamızı bekliyorlarsa daha çok beklerler.”

“Gerekirse betona gömüleceğiz, ama bize bir haber bahanesi ile bu tezgâhı kuran çeteye teslim olmayacağız. Gerekirse bir daha güneş yüzü görmeyeceğiz. Yargıyı kendi hesaplarına meze eden yapılanmalar ile mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.”

“Bu dava, bu savunma, bu mücadele beni yoksul bir halk çocuğu olarak alıp bu ülkenin yurttaşlarının arasına yerleştiren bu ülkeye, bu Cumhuriyete benim borcumdur.”

“Tarih göstermiştir ki hukuku kendi ikballerine aracı yapanlar er ya da geç o hukukun pençesinde can çekişir.”

***

Tutuklandıktan sonra, içerden Cumhuriyet’e yolladığı mektuptan çarpıcı sözler:

“Kuşkusuz beni şaşırtan, İstanbul Emniyeti’nde girdiğim hücrede altı çizilerek okunup bırakılmış Fahrenheit 451 ile karşılaşmak oldu. Okumayı zor eden bir karanlıktı. Bitirmeye çalıştım. Zorbalığın, sansürün, kitap yakılan bir dünyanın değerlerini ne güzel anlatıyordu.”

“Dünyaya aklınızla bakıyorsanız saatin zembereğinin kurulduğunu görürsünüz. Artık zilin çalacağı anı beklemek kalmıştır. Bu da öyle bir zamandı.”

“Sizi hapsetmek için sebep aranıyorsa kanun kitabı uzatılıp genişletilebilir. Sizi susturmak, kaleminizi kırmak için mahkemeler bahane kılınabilir.”

“Hapishane de bir seçimdir. İnsanın tercihlerinin sonucudur. İstanbul’da deniz kenarında bir yalıda toplanmış Fethullah artıklarının arasında olmaktansa, hapishanede yalnız kalmak ahlaki tercihtir.”

“Mahkemede, kurulmuş bir düzenin cüppeli zabiti olmaktansa ayakta savunma yapan bir savaşçı olmak hukuki bir tercihtir.”

“Çakallarla tezgâh kurmaktansa karıncalarla yaşamak insani bir tercihtir.”

“Tüm devrimler bu tercihleri yapanların eylemlerinin ürünüdür.”

“Yalnızlık mı? Betona bakıp beton, demire bakıp demir olmuyorsanız, yalnızlık dünyayı değiştirmenin başlangıcıdır; başlangıcıdır sadece.”

***

İktidar herhalde bilmiyor:

Bir bedeni hapsedebilirsiniz ama gerçeklerin peşinde koşan özgür bir gazeteci ruhunu asla!

Tam tersine, o bedeni hapsederek o ruhu daha da güçlendirir, örnek alınacak bir ideal olarak tarihe mal edersiniz.

Bütün Barış’lara, bütün Hülya’lara, bütün Murat’lara, zulme boyun eğmeyenlere, gerçekler uğruna, Demokrasi için, Hukuk Devleti için, sonuna kadar direnenlere selam olsun!

SİLİVRİ’DEN TÜRKİYE’YE SESLENİŞ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner, Barış Terkoğlu’nun tutuklanması sürecini köşesine şöyle taşıdı:

Barış Terkoğlu’nun dünkü gazetemizin manşetinde yer alan mektubunda, Silivri’den Türkiye’ye seslenişinde “İstanbul’da deniz kenarında bir yalıda toplanmış Fethullah artıklarının arasında olmaktansa hapishanede yalnız kalmak ahlaki tercihtir..” demiş. Avukatı Serkan Günel’in 2. sayfamızda yayımlanan makalesinde ise Kırmızı Pazartesi gibi herkesin ne olacağını bildiğinin altı çizilirken, tutuklama kararında gerekçe olarak yazılan CMK 100. maddesinde sayılı “tutuklama sebebi kabul edilen katalog suçlar” içinde, MİT Kanunu’nun 27. maddesinin bulunmadığının altını çiziyor.

“GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENİYOR”

T24 yazarı Murat Sabuncu, “Gazeteci tutuklamaları ve unutamadığım soru: Dünya insanın üstüne yıkılır mı?” başlıklı yazısında “İktidara bağımlı haber yapmayan bir avuç medya kuruluşuna, gazeteciye yeni bir gözdağı verilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı…

2011 yılının başı. Hayatımda ilk kez Silivri Cezaevi'nin yolundayım. Tutuklanan meslektaşlarımı görmeye gidiyorum. Arabada arkadaşımın eşi, babası ve o zamanlar henüz 7 yaşında olan, babasının niye artık eve gelemediğini sorgulayan, üzgün evladı var. Ben önde oturuyorum. Bir ara evlat dedesine soruyor: Dede dünya insanın üstüne yıkılır mı?

Arabada derin bir sessizlik oluyor. Dişlerim dudaklarıma geçiyor. O soru yıllardır aklımdan hiç çıkmıyor. Ne zaman 'siyasi sebeplerle bir meslektaş tutuklansa' içim yanarak o sesi duyuyorum. Aradan 9 yıl geçiyor. Bu sürede defalarca Silivri'ye değişik meslektaşlarım için gidiyorum. Gün geliyor sıra bana geliyor, arkadaşlarımla beraber atılan iftiralarla 1,5 yıla yakın aynı yerde yatıyoruz.

Şimdi 9 yıl önce suçsuz yere aylarca cezaevinde yatan iki meslektaşım Oda TV'den Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yeniden cezaevinde. Onlarla birlikte yine Oda TV'den Hülya Kılınç da. Aynı hafta içinde Yeni Yaşam Gazetesi'nden Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeniçağ Gazetesi'nden Murat Ağırel de tutuklandı. Sebep Libya'da şehit olan MİT mensubu ile ilgili yapılan haberler. Önce olaya hukuksal olarak bakalım. Gazetecileri tutuklayan mahkemeler 2937 sayılı MİT Yasası'nın 27. Maddesinin 3. Fıkrasını uygulamış:

"MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir."

Bununla ilgili iki saygın hukukçunun kısaca görüşlerine yer verelim. Önce Kerem Altıparmak bianet yazısı: Terörle mücadele, devlet sırrı gibi kavramların varlığı otomatik olarak basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yeterli değildir. Her bir haber açısından; kimin, hangi bağlamda, hangi amaçla haber yaptığının, bu haberin iddia edilen tehlikeye vücut verip vermediği, ismin daha önce başka vesile ile açıklanıp açıklanmadığı gibi birçok unsurun incelenmesi gerekir. Terkoğlu, Kılınç ve Pehlivan'ın tutuklama kararı bu ilkeler ışığında değerlendirildiğinde şunların saptanması mümkündür. Öncelikle her iki gazetecinin tutuklanmasına ilişkin karar, yukarıda verilen vakalarla kıyaslandığında basın özgürlüğüne çok daha ağır bir müdahale niteliği taşımaktadır, bu nedenle orantısız olduğu açıktır. İkinci olarak, terörle mücadelede rol alan kamu görevlilerinin ağır suçlar işlediğine dair iddiaların aksine Terkoğlu, Kılınç ve Pehlivan'ın tutuklanmasına konu haberde bir suçlama, hedef göstermeden bahsedilmesi mümkün değildir. Gazeteciler tam tersine ölen MİT görevlisini şehit olarak anmış, sadece bu bilginin gizlenmesine ilişkin olumsuz bir imada bulunmuşlardır. Bu anlamda, niyetlerinin ilgili kişiyi ve ailesini hedef göstermek olmadığı açıktır. Dahası nesnel bir değerlendirme yapıldığında da nasıl olup da ilgili MİT görevlisinin veya ailesinin hedef haline geldiğinin anlaşılması çok mümkün değildir. İsmi geçen kişi öldüğü için kimsenin ondan intikam alması da söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle, söz konusu haberde şiddet çağrısından söz edilmesi de mümkün değildir.

Üçüncü olarak, konunun kamuoyunu yakından ilgilendirdiği ve kamunun bilgi alma hakkına ilişkin olduğu şüphesizdir. Hükümet Libya'da bir operasyon yürütmekte, bu operasyonda bazı kamu görevlileri hayatlarını kaybetmekte ve baskı altındaki basın bunu bile dile getirememektedir.

Bu bilginin kamusal değer taşıdığına ve kamuoyunun bu bilgiyi öğrenme ve tartışma hakkı bulunduğuna şüphe bulunmamaktadır. Bu bilginin gerçekliği de ancak orada ölen kamu görevlilerinin kim olduğunun belirtilmesi ile mümkün olabilecektir.

Ve Rıza Türmen T24 yazısı: Gazetecilerin tutuklamaların nedeni, Libya'da şehit olan MİT mensubunu haber yapmaları. Tutuklamanın gerekçesi 2937 sayılı MİT Yasası'nın 27. Maddesi. Buna göre MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini ifşa edenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Oysa, daha önce Libya'da şehit olan MİT mensubuyla ilgili gazete haberleri yayımlanmış, TBMM'de bu konu dile getirilmiş, haberin gizliliği kalmamış. Ama bütün bunlar Odatv mensuplarının tutuklanmasını engellemiyor. AİHM'in bu konuda yerleşmiş bir içtihadı var. Gizli bilginin gizliliği kalktıktan sonra yayımlanmasının engellenmesi, ifade ve basın özgürlüğünün ihlaline yol açıyor.

Gelelim işin 'hukuk' dışındaki bölümüne…İktidar bu hamleyle İYİ Parti'ye yakın Yeniçağ Gazetesi'nden Oda TV'ye Kürt medyasından Yeni Yaşam Gazetesi'ne geniş bir siyasal yelpazeden gazetecileri tutukluyor. Bununla iktidara bağımlı haber yapmayan bir avuç medya kuruluşuna, gazeteciye yeni bir göz dağı verilmek isteniyor. Cumhuriyet'ten Sözcü'ye Birgün'den T24'e soruşturmalar, davalar, tutuklamalar, cezalar yağmuruna her geçen gün yeni halkalar katılıyor. Dikkat ediyorum herkes 'kendisine-yakın çevresine yapılan (çok az sayıda kuruluş-kişi hariç) hukuksuzluklarla' ilgili. İYİ Parti Teşkilatı Murat Ağırel için protesto gerçekleştirdi, Oda TV'nin yanında farklı bir grup vardı, Yeni Yaşam'cılar Kürt medyası her zamanki gibi yalnızdı.

Oysa kime yapılırsa yapılsın hukuksuzluğa karşı çıkmak en önemli sorumluluk değil mi? Ya da kim olursa olsun hukuksuzluğa uğruyorsa yanında durmak? Gazetecilerin tutuklandığı, internet sitelerinin erişime engellendiği, özgürlüklerin her geçen gün daha da kısıtlandığı ülkelerde 'dünya insanın üstüne yıkılır'… Toplum olarak hep beraber altında kalırız.

“YANDAŞ MEDYANIN OPERASYON GAZETECİLERİNİN GÖZÜ AYDIN!”

Evrensel gazetesi yazarı İhsan Çaralan, bugünkü yazısında gazeteci tutuklamalarını değerlendirdi.

İhsan Çaralan’ın yazısı şöyle:

ODA TV Yazı İşleri Müdürü Barış Terkoğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Gazeteci Hülya Kılınç’tan sonra Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel, Libyada hayatını kaybeden bir MİT mensubu ve askerlerle ilgili haberden dolayı tutuklandı. Rudaw TV’den Sterk Yıldız da mültecilerle ilgi haberden dolayı tutuklandı.

Yetinilmedi “odatv2.com” internet haber sitesine erişim de yasaklandı.

Medya üstündeki her baskıyı, basın özgürlüğünün sağlamlaştırılması, özgürlüklerin korunması olarak gösteren, “Türkiye’de basın özgürlüğü var, tutuklu gazeteci yok, herkes ‘fazlasıyla’ istediğini yazıyor, söylüyor” diyen ‘tek adam yönetimi’ sözcülerinin ve yandaş medyanın operasyon gazetecilerinin gözü aydın!

BASIN VE HALKIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BAROLAR DA SAHADA

Bu son hamleyle tutuklanan gazetecilerin tutuklanma nedeni açıkça savaşla ilgili haberlerdir. Geçmişteki “MİT tırları” vakasında olduğu gibi, bugün de Suriye ve Libya’da süren savaş, bu savaşın kurbanları üstünden yapılan kara propaganda ile ilgilidir.

Demek ki, savaşla özgürlükler bir arada olamamaktadır. Sadece bugün de değil, son yıllarda Kürt güçlerine yönelik de benzer bir kuşatma söz konusuydu. Öte yandan Suriye ve Libya’da artık hükümetin de açıkça kabul ettiği savaş koşulları, “tek adam yönetimi” girişimleriyle de beslenerek ülke içinde özgürlükleri boğan bir siyasi ortamın oluşmasını sağladı.

İçinde Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük baroların da olduğu 40 baro, gazetecilerin tutuklanmasını basın ve halkın haber alma özgürlüğünün ayaklar altına alınması olarak görerek, bu gazetecilerin tutuklamasını ciddi bir biçimde eleştirmektedir.(*)

Gazetecilerin evlerinin basılarak gözaltına alınmasını da eleştiren barolar, yaptıkları açıklamada; “Kamuoyunu ilgilendiren, halkın öğrenme ve tartışma hakkı bulunan hallerde, devletin güvenlik ihtiyacı ile halkın bilme hakkı ve gazetecilerin ifade özgürlüğü çatıştığında, ifade özgürlüğü belli konularda devletin güvenlik ihtiyacının önüne geçer. Gazeteciliğin suç olmadığını kamuoyuyla paylaşırız” diyerek, yapılan soruşturma ve gazetecilerin alelacele tutuklanmasının hukuk dışılığına ve açıkça bir “hak ihlali” oluşturduğuna dikkat çekmektedir.

SAVAŞLAR, YALAN AÇIĞA ÇIKARSA SAVAŞ OLAMAZ!

40 baronun ortak açıklaması gösteriyor ki, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne yönelik baskılar, sadece baskıya uğrayan gazeteciler, gazetelerin avukatları, basın örgütleri ya da belirli bir siyasi tutumu olan avukat çevrelerinin... tepkisiyle sınırlı kalmamış, yargının üçüncü ayağını oluşturan “savunma”nın kurumu olan baroların tüzel kişilikleriyle sahaya çıkmasını zorlayan bir aşamaya gelmiştir.

Yakın ve uzak tarihin dersleri açıkça gösteriyor ki, savaş ve özgürlükler bir arada olamıyor.

Çünkü savaş politikalarını ve savaşı devreye sokan her hükümetin ilk işi; savaşın kimin çıkarı uğruna yapıldığı ve halkın başına neler geleceğinin bilinmesini önlemektir. Çünkü sınıflı toplumlarda savaşlar nüfus içinde sayıları bir avuç tutan egemen sınıfın çıkarının bütün halkın çıkarıymış gibi gösterilmesi yalanı üstünden sürdürülebilir. Bu yalan balonu patlarsa egemen sınıf ne kadar topa tüfeğe sahip olursa olsun savaşı sürdüremez hale gelir. Bu yüzden de savaş henüz patlamamışken bile, halkın gerçekleri öğrenmesi için önlemler alınmaya başlanır. Ki, bu önlemlerin en başında gazetecilerin çeşitli yol ve yöntemlerle baskı altına alınması; medya organlarının üstündeki ekonomik ve siyasi baskıların artırılması, gazetecilerin tutuklanması, nihayet gerçeklerin söylenmesinde ısrar eden medya organlarının kapatılarak susturulmasına kadar(**) gidilir. Nitekim son yıllarda bunların hepsini arka arkaya daha açık ve iç içe geçmiş olarak yaşadık, yaşıyoruz.

SAVAŞA, SAVAŞ POLİTİKALARINA KARŞI MÜCADELE

Savaş ve özgürlükler bir arada olamıyor. Bu yüzden de gazetemiz, yıllardan beri; “Savaşa hayır demek aynı zamanda demokrasiye, özgürlüklere evet demektir. Savaşa evet demekse, işçi sınıfı ve halklar için, demokrasiye, özgürlüklere hayır demektir” tezini savunuyor.

Çünkü savaş politikalarının panzehri, halkın gerçekleri görmesi ve savaşın kimin çıkarına olduğunu bilmesidir.

Bu yüzden de ifade özgürlüğünün ve onun bir vazgeçilmezi olan basın ve halkın haber alma özgürlüğünün savunulması; demokrasi mücadelesinin, laik ve demokratik Türkiye mücadelesinin en temel taleplerinden birisi olarak öne çıkmış bulunmaktadır.

Nitekim basın ve halkın haber alma özgürlüğünün ayaklar altına alınmasına paralel olarak “seçme, seçilme özgürlüğü” (kayyumlar yoluyla) “konut dokunulmazlığı”, kişilerin özel yaşamlarının dokunulmazlığı hakkı, yasalar önünde eşitlik, sendikalı olma, grev hakkı, yürüyüş ve toplu gösteri özgürlüğü...gibi başlıca özgürlük alanlarının adım adım tasfiyesine de tanık olduk, oluyoruz.

Bu yüzden basın ve halkın haber alma özgürlüğü talebi sadece gazetecilerin, sadece hukukçuların değil; onlarla birlikte sendikaların, emek ve meslek örgütlerinin, işçi sınıfı ve her sınıftan halkın da ortak talebidir. Bu mücadele de ancak ortak talepler etrafında birleştiği ölçüde ilerleyebilir.

(*) 24 Aralık 2019’da da 40’dan fazla baro, Resmi Gazete’de yayımlanan, içeriğinde Şer’i hukukun referans alındığı metne yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

(**) Gazetemize resmi ilanın kesilmesi, odatv2.com’a erişim engeli, Hayatın Sesi TV’nin kapatılması, Özgür Gündem gazetesinin kapatılması, pek çok gazetecinin tutuklanması, yüzlerce gazetecinin, binlerce vatandaşın soysal medya hesaplarından dolayı yargılanıyor olması...gibi.

GERÇEK GAZETECİLİK SUÇ SAYILIYOR!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan ise bugünkü yazısında gazeteci tutuklamalarına böyle karşı çıktı:

Cezaevlerinde 100 civarında gazeteci varken, son bir haftada 6 gazeteci daha tutuklanıp hapse gönderildi.

Önce, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile Odatv Genel Yayın Müdürü Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı…

Daha sonra Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi sorumluları Ferhat Çelik ile Aydın Keser sabaha karşı saat 04.30'da evleri basılarak tutuklanıp cezaevine gönderildiler.

Günümüz Türkiye'sinde ne yazık ki gerçek gazetecilik suç sayılıyor!

Murat Ağırel'in cezaevine girerken söylediği şu sözler ilginçtir:

“Bir Murat tutuklanır, bin Murat gelir. Yoksul halkın hakkını aramaktan vazgeçmeyin. Mustafa Kemal'in devrimlerine sıkı sıkı sarılın.”

Bu tür tutuklamaların iktidarı kurtaracağı mı düşünülüyor, bilemiyoruz!

ELİF ÇAKIR: ODA TV’Yİ “GÜVENCE” ALTINA ALDILAR!

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır sosyal medya hesabından “Şöyle demişti tabi Adalet Bakanı Gül: “yargı reformu paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvence altına alıyor” 6 Eylül 2019 Oda Tv’yi “güvence” altına aldılar! Yaşasın hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı!!!” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:





İLHAMİ IŞIK: TUTUKLANACAK GAZETECİLER LİSTESİ ELDEN ELE DOLAŞIYOR

Eski Star gazetesi yazarı İlhami Işık ise “1990'larda tutuklanacak gazeteciler listesi elden ele dolaşıyordu. 2020'de yine tutuklanacak gazeteciler listesi elden ele dolaşıyor. Apoletli ANDIÇ'lardan Kıravatlı ANDIÇ'lar dönemine geçtik. Güç sadece el değiştirdi” diye yazdı.

İşte o mesaj:

AKİF BEKİ: DÜZ GELMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Başdanışmanı ve Karar gazetesi yazarı Akif Beki “Odatv’ye bu orantısız tepki neden? Daha önce ifşa edildiyse sır niteliği kalmaz, yayınlamakla devletin gizli bilgilerini deşifre suçu oluşmaz diyen mahkeme kararları var. Yine de, MİT Libya şehidinin açığa çıkmış gizli kimliğini ifşadan Odatv’ciler tutuklandı. Düz gelmiyor” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

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