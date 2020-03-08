Türk ve Ermeni adaylar başkanlık seçiminde karşı karşıya geldi

Fransa’da gelecek hafta ilk turu düzenlenecek belediye başkanlığı seçimlerinde, başkent Paris’in en kalabalık ilçesi olan 15’inci bölgede (arrondissement) belediye başkanı adayı olan Türk kökenli Agnes Evren, yarışın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Fransız Parlamenter Agnes Evren’in, merkez sağ oyların yoğunlukta olduğu bu bölgede seçimi kazanma şansının yüksek olduğu belirtildi.

15’inci bölge, 2017 rakamlarına göre 250 bini aşan nüfusuyla Paris’in en kalabalık ilçesi. Evren’in aday olduğu partinin üyesi Philippe Goujon, bu bölgede daha önce üst üste seçim kazanma başarısı gösterdi. Evren, daha önce 15’inci bölgede belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

ERMENİ KÖKENLİ ADAYA KARŞI YARIŞIYOR

Euronews Türkçe’den Rahmi Gündüz’ün haberine göre; Evren'in, bu seçimde en önemli rakibi Sosyalist Parti’den Ermeni kökenli aday Anouch Toranyan olacak.

Paris’te Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sosyalist Anne Hidalgo, bu seçimde yine aday. En büyük rakibi ise Cumhuriyetçiler'in adayı eski Adelet Bakanı Rachida Dati.