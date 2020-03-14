Virüs temizlik malzemelerine yoğunluğu arttırdı... Türkiye dışa bağımlı mı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Sektörü 2019 raporuna göre Türkiye deterjan ve temizlik ürünlerinin hammaddelerini ithal ediyor ve dışa bağımlı durumda.
Raporda durum şöyle açıklandı:
“Önemli girdilerden LAB, STPP, enzim, optik ağartıcı ve parfüm ithalata dayalıdır. Bunların dışında ambalaj olarak yerli üretim kullanılmakla beraber bunun hammaddesi de önemli ölçüde ithal edilmektedir. Sabun sektörünün önemli girdileri donyağı ve tropik bitkisel yağlar, ambalaj sanayi ürünleri, kostik soda ve tuz olarak tanımlanabilir. Bunlardan en önemli ithal kalemini teşkil eden donyağı genellikle ABD’den, tropik yağlar ise Malezya veya Endonezya’dan ithal edilmektedir. Üretimin yaklaşık olarak yüzde 40 kadarı ülke içinde tüketilmekte, yüzde 60’ı ise ihraç edilmektedir. Sektörün ülke ekonomisi içindeki yeri miktar ve değer olarak çok önemli
olmamakla birlikte üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden ender sanayi kollarımızdan biridir.”
İHRACAT İTHALATI KARŞILAMIYOR
Sabun, deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeler, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemelerinin ithalat ve ihracat oranları da raporda yer aldı. 2018 yılında bu ürünlerde 1 milyar 485 milyon 398 bin 41 lira ithalata karşın 1 milyar 385 milyon 473 bin 651 liralık ihracat yapılabildi.
KİMYA SANAYİ CARİ AÇIKTA ÖNEMLİ PAYA SAHİP
Raporda kimya sektörünün Türkiye’nin cari açığında önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekildi:
“Türkiye kimya sanayinin 2023 hedefleri doğrultusunda 50 milyar dolar ihracat hedefi olmasına rağmen, 2018 yılında 16,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebilmiştir. İmalat sanayi sektörleri arasında en fazla dış ticaret açığı veren sektörün aynı dönemdeki ithalatı ise 38 milyar dolardır. Sektör Türkiye’nin toplam cari açığının yüzde 31’ini, imalat sanayi cari açığının ise yüzde 54’ünü oluşturmaktadır.”
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