Virüs temizlik malzemelerine yoğunluğu arttırdı... Türkiye dışa bağımlı mı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Sektörü 2019 raporuna göre Türkiye deterjan ve temizlik ürünlerinin hammaddelerini ithal ediyor ve dışa bağımlı durumda.

Raporda durum şöyle açıklandı:

“Önemli girdilerden LAB, STPP, enzim, optik ağartıcı ve parfüm ithalata dayalıdır. Bunların dışında ambalaj olarak yerli üretim kullanılmakla beraber bunun hammaddesi de önemli ölçüde ithal edilmektedir. Sabun sektörünün önemli girdileri donyağı ve tropik bitkisel yağlar, ambalaj sanayi ürünleri, kostik soda ve tuz olarak tanımlanabilir. Bunlardan en önemli ithal kalemini teşkil eden donyağı genellikle ABD’den, tropik yağlar ise Malezya veya Endonezya’dan ithal edilmektedir. Üretimin yaklaşık olarak yüzde 40 kadarı ülke içinde tüketilmekte, yüzde 60’ı ise ihraç edilmektedir. Sektörün ülke ekonomisi içindeki yeri miktar ve değer olarak çok önemli

olmamakla birlikte üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden ender sanayi kollarımızdan biridir.”

İHRACAT İTHALATI KARŞILAMIYOR