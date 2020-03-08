Türkiye ve İran'a karşı ne cephesi kuruluyor

Suudi Arabistan’da neler oluyor? Moskova’da kabul edilen ateşkesle artık Esad’ın meşruiyeti, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü Türkiye tarafından da kabul edilince Ortadoğu’da taşların oynamaması mümkün değildi. İşte bu nedenle Suriye iç savaşının iki ünlü kışkırtıcısı ve finans kaynağı Kral’ın kardeşi Ahmet bin Abdülaziz ve eski gizli servis başkanı Muhammed Bin Nayef de iyice gözden düşüp, ateşkesten hemen sonra Cuma sabahı tutuklandılar. Bu gelişme bir taht kavgasından ibaret görünmüyor, Arap dünyasında önemli bir politik viraja işaret ediyor.

ESKİ GÜÇLÜ ADAM

Muhammed Bin Nayef, bir zamanlar Suudi rejiminin en güçlü adamı ve veliahttı ama Suriye (ve Yemen) başarısızlığı onu tahttan ve özgürlüğünden etti. Bin Nayef, 2012’den 2017’ye kadar İçişleri Bakanlığı yaptı. Göreve gelir gelmez dönemin ABD Başkanı Obama ile görüştü. O dönemde Bin Nayef’in lakabı hem gençliğinden hem de Türklerle dostluğundan ötürü “Jöntürk” idi (World Tribune. Washington. 15 Ocak 2013)

Muhammed Bin Nayef, 2014’te gizli servis başkanlığını da eski kurt Bandar bin Sultan’dan devraldı. Bandar’ı Suriye’den sorumlu yardımcısı yaptı. Türkiye ile yakın ilişkileri olan Prens Mutaib de diğer yardımcısı idi.

Bin Nayef, dönemin CİA Başkanı John Brennan’ın en iyi dostuydu. Suriye’deki iç savaş, daha sonra çeşitli adlar değiştirerek önce El Nusra, sonra Hey’et Tahrir El Şam (HTŞ) adını alacak olan El Kaide ve diğer İslamcı örgütlerle ilişkiler, muhalif savaşçıların eğit-donat programları hep ondan soruluyordu.