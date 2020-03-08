Türkiye ve İran'a karşı ne cephesi kuruluyor

Suudi Arabistan’da neler oluyor? Moskova’da kabul edilen ateşkesle artık Esad’ın meşruiyeti, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü Türkiye tarafından da kabul edilince Ortadoğu’da taşların oynamaması mümkün değildi. İşte bu nedenle Suriye iç savaşının iki ünlü kışkırtıcısı ve finans kaynağı Kral’ın kardeşi Ahmet bin Abdülaziz ve eski gizli servis başkanı Muhammed Bin Nayef de iyice gözden düşüp, ateşkesten hemen sonra Cuma sabahı tutuklandılar. Bu gelişme bir taht kavgasından ibaret görünmüyor, Arap dünyasında önemli bir politik viraja işaret ediyor.
ESKİ GÜÇLÜ ADAM
Muhammed Bin Nayef, bir zamanlar Suudi rejiminin en güçlü adamı ve veliahttı ama Suriye (ve Yemen) başarısızlığı onu tahttan ve özgürlüğünden etti. Bin Nayef, 2012’den 2017’ye kadar İçişleri Bakanlığı yaptı. Göreve gelir gelmez dönemin ABD Başkanı Obama ile görüştü. O dönemde Bin Nayef’in lakabı hem gençliğinden hem de Türklerle dostluğundan ötürü “Jöntürk” idi (World Tribune. Washington. 15 Ocak 2013)
Muhammed Bin Nayef, 2014’te gizli servis başkanlığını da eski kurt Bandar bin Sultan’dan devraldı. Bandar’ı Suriye’den sorumlu yardımcısı yaptı. Türkiye ile yakın ilişkileri olan Prens Mutaib de diğer yardımcısı idi.
Bin Nayef, dönemin CİA Başkanı John Brennan’ın en iyi dostuydu. Suriye’deki iç savaş, daha sonra çeşitli adlar değiştirerek önce El Nusra, sonra Hey’et Tahrir El Şam (HTŞ) adını alacak olan El Kaide ve diğer İslamcı örgütlerle ilişkiler, muhalif savaşçıların eğit-donat programları hep ondan soruluyordu.
TÜRKLERİN KATILDIĞI MADALYA TÖRENİ
Bin Nayef, Trump’ın seçilip henüz ipleri tam eline alamadığı dönemde, 10 Şubat 2017’de CIA’nın en üst madalyası olan “Tenet Madalyası” ile ödüllendirildi. Riyad’da yapılan bu törende madalyayı CIA Başkanlığına yeni gelen Mike Pompeo taktı, törende Türk yetkililer de hazır bulunuyordu ve birlikte Ortadoğu politikaları tartışıldı. (The İndependent, 10 Şubat 2017) ABD Medyası onu “Suudi Arabistan tarihindeki en Amerikan yanlısı" yönetici olarak görmekteydi.
Bin Nayef kendisiyle birlikte tutuklanan Ahmet Bin Abdülaziz’le (Kral Salman’ın öz kardeşi) birlikte eski usul siyasal İslamcı, aşırı Amerikancı ve İhvan’la (Muslim Brotherhood) iyi geçinen bir politikayı temsil etmektelerdi. Yemen savaşı, Sünni mezhepçiliği, Katar’la ve Türkiye’yle yakınlaşma, Esad’ın devrilmesi ve Suriye’nin parçalanması şiddetle savundukları fikirlerdi. Time dergisi Nisan 2016’da Muhammed bin Nayef’i dünyanın en etkili 100 insanı arasında göstermişti.
Tutuklanan bu ikili Türkiye’de Suudi Konsolosluğu’nda öldürülen ve Türkiye’de epey destekçisi olan Cemal Kaşıkçı’ya da pek uzak değildi. (Middle East Monitor. 30 October 2018) Ahmet bin Abdülaziz Ekim 2018’de kendisini Londra’daki evinin önünde protesto eden gençlere “beni değil Kral’ı ve Veliahtı protesto edin” diyecek kadar da cüretkârdı.
Her iki isim de Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmaya karşıydı. Geçtiğimiz 26 Şubat’ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Suudi’nin Moskova Büyükelçisi Raid Bin Halit Kırımlı arasındaki görüşmeler bu ikilinin etkilerinin azalması sonucudur.
Suudi Arabistan’ın yeni dış politikası ABD ile yakınlık, Rusya ile dostluk, Siyasal İslam ve mezhepçilikten uzak Şiileri de içerecek bir Arap milliyetçiliği çerçevesinde şekillenecek gibi görünüyor. Bu çerçevede bir körfez heyeti (Suudi, BAE) Şam’da bölge valisi Ala İbrahim’le savaş sonrası yeniden inşanın finansmanını görüşmektedir. Bu arada Suudi Arabistan Türkiye’nin son İdlib harekâtına ve Libya politikasına karşı çıkmış ve Ankara’yı aşırıları desteklemekle suçlamıştır. (Middle East Monitor-13 Şubat 2020, The Arab Weekly-22 Şubat 2020).
TÜRKİYE’YE KARŞI CEPHE
Libya’da Suudi destekli Bingazi hükümeti Esad’la anlaşmıştır ve bu çabalara Mısır da katılmaktadır. Irak’ta ise bir Arap Şiiliği projesi son hızla yürürlüğe konmaktadır. Diplomatik kaynaklar Arap dünyasında Katar hariç herkesin bu çizgiye yaklaştığını belirtiyorlar. Türkiye ve İran’a karşı ne Sünni ne Şii fakat Araplık temalı bir cephe kuruluyor.
Ortadoğu’da tüm gelişmeler ve bu arada Suudi’de bir ekibin tasfiyesi yeni bir dönemin başlangıcıdır. Osmanlı’ya dönüş özlemi, tamı tamına Osmanlı’nın yıkılış dönemine dönüş olmuştur, Arap milliyetçiliği o zamanki gibi hortlamış ve bu kez yanlış politikalar ülkemize karşı istisnasız herkesi birleştirmiştir. Dış politikaya biraz göz atmak bile bunu anlamaya yeter.
Kayahan Uygur
Odatv.com
"Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir milli beka sorunudur"
44 baro başkanından ortak tepki