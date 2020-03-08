Tutuklanmalarının nedeni: FETÖ borsası

Malatya’nın Arguvan ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP’nin iç ve dış politikasını eleştirirken, Odatv tutuklamaları hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Odatv’ye getirilen erişim engeline ve tutuklamalara tepki gösterdi.

Veli Ağbaba, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklanmasına ve Odatv’ye getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

“ODATV, SARAY RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN KAPATILDI”

Ağbaba, Odatv tutuklamalarıyla ilgili, “Bu tutuklamaların sebebi, FETÖ Borsası’na dair yazılardır; çocuk istismarıyla ilgili haberlerdir. İktidarın ipliğini pazara çıkaran yazarların susturulma çabasıdır. Saray rahatsız olduğu içindir” diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYI BAŞARDI”

Türkiye’nin geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde kötü bir durumda bulunduğunu belirten Ağbaba, tüm yurttaşların ekonomik krizin yarattığı yoksulluk ve işsizlikten etkilendiğini söyledi. Ağbaba, “Değerli Yalnızlık şiarıyla başladıkları yolda, nefret dolu gözlerle bakılan değersiz ve yalnız bir Türkiye imajı yaratmayı başardılar. Bir gün ABD ile, bir gün Rusya’yla dost oluyoruz ve bu iki ülke arasında pinpon topu gibi gidip geliyoruz. Düne kadar mülteci meselesinde Türkiye’yi takdir eden ülkeler, AKP’nin, mültecileri siyasi şantaj malzemesi olarak gördüğünü de son bir haftada anladılar. AKP bu konuda da insan haklarını hiçe sayan bir konumda durduğunu açık ederek bir kez daha Türkiye’yi itibarsızlaştırmayı başardı” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ONURUNU DA ŞEREFİNİ DE KİRLETMİŞTİR”

İktidarın Suriye politikasını da sert biçimde eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

“2011 yılında ilk grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu açıkça uyarmıştı. ‘Suriye’de ciddi bir iç karışıklık var; Türkiye bu karışıklığa müdahil olmamalıdır, aksi halde oradaki ateş Türkiye’ye de sıçrayacaktır’ demişti. Fakat Beyefendi, ‘Ben Ortadoğu’nun lideriyim. Emevi Camiinde namaz kılacağım’ diyerek Neo-Osmanlıcılıkla beslediği hayalleriyle hem Suriye’yi hem Türkiye’yi mahvetti hem de bölgedeki istikrarı yerle bir etti. Geçen hafta yaşadığımız felaket bir başka ülkede yaşansa bırakın bir bakanın istifa etmesini, tüm hükümet düşerdi. Hollanda’da bir kazadan dolayı iki asker ölüyor ve Hollanda Milli Savunma Bakanı istifa ediyor. Almanya’daki Milli Savunma Bakanı Afganistan’daki bir askerin ölümünden dolayı istifa ediyor. Türkiye’de 33 tane asker ölüyor ama tık yok. Uyardık ama dinletemedik. Kaç kez ‘İdlib’de ne işin var?’ dedik ama anlamadılar. 33 şehidimizin olduğu günden iki gün sonra ilk kez kameraların karşısına çıkıyor ve kuyruklu bir AKP yalanı olan ‘Gezi’de Camide içki içtiler.’ yalanını tekrar ediyor; espriler yapıyor, kahkahalar atıyor. Meseleyi şehitlere getirmemek için ne kadar yalan varsa konuşuyor, konu nihayetinde şehitlere gelince de ‘Bay Kemal’ demeye başlıyor.” Şehitlerimizden bahsedeceğine, Genel başkanımıza ‘alçak, şerefsiz ve vatan haini‘ diyerek hakaret ediyor ama kendisinden habersiz Suriye’de kuş uçmayan, şehitlerin asli sorulularından olan Rusya’nın ayağına tıpış tıpış gitmeye de devam ediyor. Sanki orada ölen şehitlerimizin sorumlusu ‘Bay Kemal’miş gibi ifadelerde bulunuyor. O bombaları Bay Kemal mi attı; o pisliğe Türkiye’yi Bay Kemal mi soktu, o fakir fukara asker çocuklarını Bay Kemal mi oraya gönderdi? 33 askerimizin ölümünden Rusya ve Suriye hükümetleri sorumludur ama Rusya’ya çıkıp da tek laf söyleyemiyorlar. Onun yerine Putin’in dizinin dibine gidip hazırolda duruyorlar. AKP’nin dış politikası Türkiye’nin onurunu da şerefini de kirletmiştir”

“IŞİD ARTIĞI ÖSO’YU SAVUNMAK İÇİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şehitler tepesi boş kalmayacak” sözlerini de sert biçimde eleştiren Ağbaba, “IŞİD artığı ÖSO’yu savunmak için Türkiye’yi Suriye bataklığına sokanlar, ‘Şehitler tepesi boş kalmayacak’ edebiyatı yapmaya devam ediyorlar. Nedense şehitler tepesine sadece fakir fukaranın çocukları çıkıyor” dedi.

“KAVGADAN YANA DEĞİLİZ AMA GÖZÜMÜZÜ DE BUDAKTAN SAKINMAYIZ”

Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile CHP milletvekilleri arasında yaşanan gerilime ilişkin de şunları söyledi:

“Erdoğan’ın, Genel Başkanımız hakkında söylediği sözler kendisine iade edilince bozuluyor. Sen Peygamber misin? Sen kutsal mısın? Sen de siyasetçisin, Kemal Kılıçdaroğlu da siyasetçi. Senin zoruna gidecek bir şeyi sen de başkasına söylemeyeceksin. Biz kavgadan yana değiliz ama herkes de şunu bilsin ki gözümüzü de budaktan sakınmayız. Bu ülkeye demokrasi gelmesi için de her türlü bedeli ödemeye hazırız.”

PELİKAN EKİBİ TARAFINDAN SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Odatv’ye getirilen erişim engeline ve tutuklamalara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tanal, bağımsız medyanın “Pelikan ekibi” tarafından susturulmaya çalışıldığını ifade etti. Tanal, Odatv’ye getirilen erişim engelinin “keyfi” olduğunu basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

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