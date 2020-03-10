Tutuklu gazeteciler Demirören Medya’da

Tutuklanan gazetecilere özgürlük mesajının yer aldığı afişler Demirören Medya’ya asıldı.
Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına tepkiler sürüyor.
Gazeteci Timur Soykan, tutuklu gazetecilere özgürlük mesajının yer aldığı afişlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak “Gazeteci arkadaşlarımız hapisteyken hiçbirimiz özgür değiliz. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın yer aldığı afişler Demirören Medya'da. Gazetecilere Özgürlük” diye yazdı.
İşte o mesaj:
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