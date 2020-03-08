Twitter'ın tepesindeki milyarderler birbirine girdi

Twitter’ın ortak kurucusu milyarder girişimci Jack Dorsey, Twitter’ın çoğunluk hissesini satın alan milyarder fon yöneticisi Paul Singer ile karşı karşıya geldi.

Cumhuriyetçi aktivist yatırımcı Paul Singer’ın sahibi olduğu Elliott Management, sosyal medya şirketi Twitter’ın çoğunluk hissesine sahip oldu. Bu hamlesinden sonra Singer’ın Twitter’ın kurucusu ve 2015’ten beri CEO’luğunu yapan Jack Dorsey’nin istifasını istediği iddiaları CNBC, Reuters ve Bloomberg haberde yer buldu. Dorsey’in dijital ödeme sistemleri start-up şirketi Square ile daha çok ilgilenmesi ve zamanının yarısını Afrika’da geçirme niyeti gerekçe olarak gösterildi. Bugün Twitter’ın şirket değeri 26 milyar dolarken bu rakam Square için 36 milyar dolar. Twitter ay başında dördüncü çeyrekte milyonlarca yeni kullanıcı edindiğini ve reklam gelirlerini oldukça yukarı seviyelere çıkardığını açıklamış, büyüme tahminlerine iyimserlik havası katmıştı. Dorsey şirket hisselerinin yalnızca yüzde 2’sini elinde bulunduruyor.

35 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞA SAHİP

Şalom’un haberine göre; Paul Singer 1977’de kurduğu ve bugün 35 milyar dolarlık bir varlığa sahip Elliott Management Hedge Fonu ile biliniyor. Singer agresif bir yatırımcı olarak addediliyor. Bu sıfatın altında yatan sebep Singer’ın 2001 krizinden sonra borçlarını ödemeyeceğini ilan eden Arjantin’den, 15 yıl sonra alacağının dörtte üçü olan 4,75 milyar doları geri almayı başarması. Harvard Hukuk Fakültesinden mezun olan Singer ayrıca AC Milan futbol takımının da sahibi. New Jerseyli Yahudi bir aileden gelen Singer, başta kanser çalışmaları ve LGBT kurumları olmak üzere Yahudi ve İsrail yanlısı kuruluşlara da büyük çapta bağış yapıyor. Singer, Tel Aviv’de bulunan ve İsraillilerle iş ve hükümet liderlerini bir araya getiren kâr gütmeyen ‘Start-Up Nation Central’ın kurucusu.

Paul Singer, Forbes listesinde 3,5 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 691. insanı. Öte yandan Jack Dorsey’nin serveti 5 milyar dolar ve kendisi 343. sırada yer alıyor.

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