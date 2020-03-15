Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu da tutuklandı.

Odatv, şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa etmedi.

Odatv haberinden bir hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; şehidimizin adı-soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.

Buna rağmen, algı operasyonu yürütüldü.

"UMARIM GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ SERDAR TURGUT'UN ÖĞÜDÜNÜ DİNLEMEZ"

Habertürk yazarı Serdar Turgut ise, geçen günkü köşesinde, MİT haberimizi eleştirmiş ve kendisinden bir "örnek" vermişti. Turgut, daha önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ABD’ye giderek Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Türkiye’nin tavrını ABD Senatosu’na anlatacağı bilgisini yazmadan önce Saray’a sorduğunu ve oradan gelen cevapla haberi yayınladığını söylemişti.

Bu tavrı övünerek anlatan Serdar Turgut'a, Faruk Bildirici, T24'teki köşesinden bir yanıt verdi.

"Serdar Turgut yanlış yapmış" ara başlığındaki yazıda, "Evrensel gazetecilik ilkeleri açısından böyle bir tavır asla kabul edilemez" diyen Bildirici, "Şurası kesin, dünyanın hiçbir yerinde bir gazeteci haber yazmadan önce devlet yetkililerinden onay almaz, yazıp yazamayacağını soramaz. Bir haberin yazılmasında kamu yararı olup olmadığına gazetecinin kendisi karar verir" diye belirtti.

Bildirici, genç gazetecilere de tavsiyede bulundu. Bildirici, "Umarım genç meslektaşlarımız Serdar Turgut'un öğüdünü dinlemez, Saray onaylı haber yazma yanlışına düşmezler" diye ifade etti.

Faruk Bildirici'nin yazısı şu şekilde:

"Oda TV ve tutuklamaların ardından Serdar Turgut'un Habertürk'te kaleme aldığı yazısı da üzerinde durmayı hak ediyor. Turgut, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Washington'da ABD Senatosu'na bilgi vermeye geldiğini öğrenince Cumhurbaşkanlığı İletişim yetkililerine mesaj çekmiş; yazmasında sakınca olup olmadığını sormuş. Oradaki bir yetkiliden sakınca olmadığı yanıtını aldıktan sonra yazmış haberi.Bu tavrının gerekçesini de şöyle açıklıyor:

"Ülke çıkarları söz konusu olabileceğinden bu davranışımın gazetecilik ilkelerimi filan zedelediğini de katiyen hiç düşünmedim. İçim rahat ve bütün genç meslektaşlarıma bu tavrı tavsiye ediyorum."

Evrensel gazetecilik ilkeleri açısından böyle bir tavır asla kabul edilemez. Şurası kesin, dünyanın hiçbir yerinde bir gazeteci haber yazmadan önce devlet yetkililerinden onay almaz, yazıp yazamayacağını soramaz. Bir haberin yazılmasında kamu yararı olup olmadığına gazetecinin kendisi karar verir.

Ayrıca "ulusal güvenlik" ve "ülke çıkarı" da gazetecilik açısından tartışmalı kavramlardır. Medya tarihinde "ülke çıkarları" adına politikacıların, devlet insanlarının çıkarına uygun yapılan davranışların ülkelere nasıl zarar verdiğine dair onlarca, belki yüzlerce örnek vardır.

Sanırım sadece 1961'deki Domuzlar Körfezi vakasını hatırlatmam yeterlidir. ABD Başkanı Kenndey, New York Times'in çıkartmayla haber yapacağını öğrenince "ulusal güvenlik" gerekçesiyle müdahale etmiş, çıkartma fiyaskoyla sonuçlandıktan sonra da "Keşke haber yayınlansaydı da başıma böyle bir felaket gelmeseydi" diyerek pişmanlığını dile getirmiştir.

Görüldüğü gibi, ülke çıkarı gerçeklerin bilinmesindedir. O nedenle gazeteciler, politikacıların "ulusal güvenlik" ve "ülke çıkarı" diyerek, kendi anlayışını kamu yararının önüne koymasına karşı çıkar.

Kaldı ki, Serdar Turgut, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD senatosunda bilgi vermesi haberinin "ülke çıkarına" aykırı olup olmadığına kendisi karar verebilirdi. Cumhurbaşkanlığı'na sorarak, kendisini oradaki görevlinin ülke çıkarları yaklaşımına teslim etmiş, oradan onaylı haber yazmış.

Umarım genç meslektaşlarımız Serdar Turgut'un öğüdünü dinlemez, Saray onaylı haber yazma yanlışına düşmezler…"

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