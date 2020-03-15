Umre dönüşü karantinaya alınanlar konuştu

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Gölbaşı’nda umreden dönüp öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlar bulundukları yerden ve koşullardan "Ne temizlik yapılıyor, ne yemek veriliyor. Karantina diye bir şey yok, ahır burası" diye şikâyetçi olurken, CHP’li Kaya Valilikle, Sağlık Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşerek sorunları çözeceklerini söyledi.

İşte yurtlara yerleştirilen vatandaşların şikayetleri:

Odatv.com