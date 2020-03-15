Sağlık Bakanı açıkladı... Umreden dönen bir kişide daha virüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, 1 kişi de daha koronavirüsün pozitif çıktığını belirterek, Türkiye'deki vaka sayının 6'ya çıktığını duyurdu.

Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez" dedi.

Umreden 21 bin kişinin dönmesi bekleniyor.

AKP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ VE İL BAŞKANI DA DİNLEMEMİŞTİ

Öte yandan, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına dinlemeyerek, 5 Mart’ta Umre’den dönen AKP Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çakır’ı ziyaret etmişti. Arslan’a ziyarette AKP Tokat İl Başkanı Metin Polat da eşlik etmişti.

Maskenin de kullanılmadığı anlaşılan ziyaret sosyal medyada, “Geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretinden gelen İl Yön. Kur. Üyesi Mustafa Çakır'ı, İl Başkanımız @metinpolat060 ve Yön. Kur. Üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Kabe'nin mahsunluğunun kalkmasını ve tüm müslümanların Umre ziyaretlerini sağlıkla yapmasını mevlam nasip etsin. #Akparti” notuyla paylaşılmıştı.