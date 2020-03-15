15 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

Ünlü iş adamı gözaltında

Ünlü iş adamı Mbariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.

Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

Gurbanoğlu, bir dönem denizcilik alanında Bilal Erdoğan ve Mustafa Erdoğan ile kurduğu iş ilişkisiyle gündeme gelmişti.

Odatv.com


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