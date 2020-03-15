İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir FETÖ soruşturma kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.
Gurbanoğlu, bir dönem denizcilik alanında Bilal Erdoğan ve Mustafa Erdoğan ile kurduğu iş ilişkisiyle gündeme gelmişti.
Odatv.com
Ünlü iş adamı gözaltında
Bilal Erdoğan ve Mustafa Erdoğan ile kurduğu iş ilişkisiyle gündeme gelmişti
Önce bozup sonra düzeltmeye çalışmak reform değildir
Nurzen Amuran sordu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör yanıtladı
Hep aynı isimleri tüm müzisyenlerin hakları için mücadele ederken görüyorum
Kaan Çağlayangöl yazdı...
Bir sabah geldi başı kalpaklı süvariler köye bağırdım 'Kemal'in askerleri' diye
Yazar Turgut Özakman Çanakkale Savaşı’nı anlatıyor: