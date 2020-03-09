Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüzlerce yapımda yer almış olan ünlü aktör Max Von Sydow, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Korku film klasiği olarak kabul edilen "The Exorcist"in (Şeytan) İsveçli oyuncusu Max von Sydow öldü.
Temsilcisi Jean Diamond, İsveç'te dünyaya gelen, ancak 2002'de Fransız vatandaşlığına geçen von Sydow'un dün 90 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sydow'un ailesi ise bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Oyunculuk kariyerine İsveçli ünlü yönetmen Ingmar Bergman ile çalışarak başlayan Max von Sydow, William Friedkin'in 1973 yapımı Şeytan filminde küçük kız çocuğunun içine giren şeytanı çıkarmaya çalışan rahibi canlandırıyordu.
BERGMAN’LA TANINMIŞTI
Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle de hafızalara kazınmıştı.
Sputnik Türkiye’nin haberine göre; 1949'da "Only a Mother" filmiyle çıkış yapan Von Sydow, 80'li yaşlarına kadar sürdürdüğü kariyeri boyunca 200'e yakın film ve televizyon yapımında rol aldı.
Son yıllarda çok izlenen "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizinin üç bölümünde de rol alan Von Sydow'ın oynadığı ünlü yapımlar arasında "Hannah and Her Sisters" (Hannah ve Kız Kardeşleri), "Minority Report" (Azınlık Raporu) ve "Star Wars: The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) da yer alıyor.
Odatv.com
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