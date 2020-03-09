Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yüzlerce yapımda yer almış olan ünlü aktör Max Von Sydow, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Korku film klasiği olarak kabul edilen "The Exorcist"in (Şeytan) İsveçli oyuncusu Max von Sydow öldü.

Temsilcisi Jean Diamond, İsveç'te dünyaya gelen, ancak 2002'de Fransız vatandaşlığına geçen von Sydow'un dün 90 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sydow'un ailesi ise bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Oyunculuk kariyerine İsveçli ünlü yönetmen Ingmar Bergman ile çalışarak başlayan Max von Sydow, William Friedkin'in 1973 yapımı Şeytan filminde küçük kız çocuğunun içine giren şeytanı çıkarmaya çalışan rahibi canlandırıyordu.