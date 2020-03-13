Ve beklenen karar veriliyor

Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından, beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu konuşulmaya başlandı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili olarak aldığı bilgileri yazdı: "Aşırı bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak."

Coronavirüs Covid-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan sağlık kurulu tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Maçların ertelenme ihtimali şu an için gözükmüyor. Ancak salgının durumu gün be gün değil neredeyse saat başı değiştiğinden salı günü UEFA toplantısının ardından yeni kararlar gelebilir. Bu kararlardan sonra ortaya beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu konuşulmaya başlandı.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili aldığı bilgileri şöyle aktardı:

“Spor Bakanlığı konu ile ilgili devreye girdi ve beIN Sports ile görüşüldü. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Aşırı bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak ve hafta sonu, derbi de dahil maçlar şifresiz yayınlanacak.”

CHP: MAÇLAR ERTELENSİN

Süper Lig’te maçların ertelenmesini isteyen Galatasaray’a bir destek de CHP’den geldi.