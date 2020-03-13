Ve beklenen karar veriliyor

Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından, beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu konuşulmaya başlandı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili olarak aldığı bilgileri yazdı: "Aşırı bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak."
Coronavirüs Covid-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan sağlık kurulu tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı. Maçların ertelenme ihtimali şu an için gözükmüyor. Ancak salgının durumu gün be gün değil neredeyse saat başı değiştiğinden salı günü UEFA toplantısının ardından yeni kararlar gelebilir. Bu kararlardan sonra ortaya beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu konuşulmaya başlandı.
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili aldığı bilgileri şöyle aktardı:
“Spor Bakanlığı konu ile ilgili devreye girdi ve beIN Sports ile görüşüldü. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Aşırı bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak ve hafta sonu, derbi de dahil maçlar şifresiz yayınlanacak.”
CHP: MAÇLAR ERTELENSİN
Süper Lig’te maçların ertelenmesini isteyen Galatasaray’a bir destek de CHP’den geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu ivedilikle yeniden görüşerek maçları derhal erteleme kararı almalıdır” açıklaması yaptı.
Yıldırım Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İnsanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, başta UEFA organizasyonları olmak üzere Avrupa ve dünyanın çoğu ülkesinde futbol maçları süresiz askıya alındı; ya da ileri tarihlere ertelendi. Dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA ise faaliyetlerini durdurdu.
Spor dünyası koronavirüse karşı tüm ciddiyetiyle önlem alırken, AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, anlaşılmaz bir şekilde profesyonel ligleri oynatmakta ısrar etmektedir. Alınan tek önlem ise nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanma kararıdır.
Oynanacak maçlarda futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanları koronavirüs salgını karşısında risk altında kalacaktır.
Diğer yandan hafta sonu oynanacak maçları; lokal, kahvehane, kafeterya gibi ortak alanlarda binlerce kişi tarafından yan yana izlenecektir. Bu durun bütün toplumu tehdit eden bir boyuta ulaşacaktır.
Aksi halde tüm toplum koronavirüs tehdidine karşı açık hale gelecektir. Hiç kimse, kurum, kuruluş ve organizasyonun İnsan sağlığını hiçe sayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracak kararlar alma hakkı yoktur.
AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu ivedilikle yeniden görüşerek maçları derhal erteleme kararı almalıdır.”
Odatv.com
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