Vicdansızlık

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 8 Mart 2020 tarihinde, otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, O. M. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşanan olayın ardından ailesi, Alper’in sesini duyurmaya çalışıyor.

İddiaya göre Alper, "Ben engelliyim, vurma" demesine rağmen darp edildi. Şüpheli, gözaltı sonrası serbest bırakıldı.

Şule Çet Dayanışma Platformu sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şüphelinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını ifade eden ailesinin; “Alper yolda yürürken öyle tanıdık tanımadık herkese içinde hiçbir kötülük olmadan ‘selamun aleyküm’ diye selam verir. Alper selam verince itmiş, yoldan 3 metre aşağıdaki bahçeye düşmüş. Daha sonra Alper’i yumruklayıp tekmeleyerek yüzüne yüzüne vurup darp edilmiştir” sözlerine yer verildi.

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