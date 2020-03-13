Virüste akıllı telefonlara dikkat

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip coronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 135 bine yaklaştı. Yüzün üstünde ülkede görülen virüs nedeniyle 4 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs, Türkiye'de de kendini gösterdi. Öte yandan coronavirüs ile ilgili pek çok öneri mevcut. Onlardan bir tanesi de akıllı telefonlar ile ilgili. Zira akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar telefonların virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor.

TELEFONLARIN DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLMESİ GEREKİYOR

Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Her gün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.

Akıllı telefonlar umumi tuvaletlerden 18 kat fazla bakteriye ev sahipliği yapıyor. Düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdide ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.

Uzmanlar enfeksiyon riskini minimuma indirmek için gün içinde pek çok defa kullandığımız akıllı telefonların düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğiniz belirtiyor.