Nadira Kadirova’nın annesi ilk kez konuştu: Yardım edin "intihar" diyerek kapatacaklar

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın annesi kızının ölümü ardından ilk kez konuştu.

Yargının takipsizlik kararına isyan eden Ra'no Kadirova, “iftira attılar, intihar etti, diyerek dosyayı kapattılar” dedi. Ra’no Kadirova, BirGün’den İsmail Arı’ya yaptığı açıklamada, kızının cenazesinin Özbekistan’a gönderilme sürecine dikkat çekerek “Dosyanın kapatılmasını istemiyorum, kızım intihar etmedi, onu öldürdüler. Bir değil, iki el ateş etmişler. Bir günde Özbekistan’a gönderdiler. Eğer kendini vurmuş olsaydı 15-20 gün, Adli Tıp raporu hazır olana kadar bekleyeceklerdi” ifadelerini kullandı.

ÜNAL OKULA GÖNDERECEKTİ

AKP’li Ünal’n evinde kamera olduğunu iddia eden Ra’no Kadirdova ağlayarak, “Kamera kayıtları nerede? Çünkü Adli Tıp çalışanlarının, savcıların, bizim Özbek konsolosların ağzını kapatarak bir günde Özbekistan’a gönderdi. Benim kızım kendini öldürecek biri değildi. Türkiye'ye okumak için gitmişti. Ünal onun okula girmesine yardım edecekti” dedi.

"KIZIMA DEFALARCA 'ORADAKİ İŞİ BIRAK' DEDİM"