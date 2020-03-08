"Yeni bir savaş hazırlığında"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Cuma günü Başkanlık Sarayı Miraflores’te belediye başkanları ve eyalet valileriyle yaptığı toplantıda Beyaz Saray tarafından Venezuela’ya karşı bir savaş planı hazırlandığını iddia etti. Maduro’ya göre bu planın aşamaları ülkeye silah ve paralı askerler sokarak terör eylemleri düzenlemek, ülkedeki şiddet olaylarını tırmandırmak ve yaratılan istikrarsızlık ortamından faydalanarak nihayetinde askeri müdahalede bulunmak.

"PLANI MUHALİF LİDER GUAİDO'NUN BEYAZ SARAY ZİYARETİNDE BELİRLEDİLER"

Maduro, savaş planının detaylarının Venezuela’nın muhalif lideri Juan Guaido’nun Şubat başında gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde belirlendiğini ve (sınır komşuları) Kolombiya ve Brezilya cumhurbaşkanlarının da bu planın uluslararası ayaklarını oluşturduğunu ileri sürdü.

Hafta başında Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque’nin Trump’la görüşmesinde sadece Venezuela mevzusunun konuşulduğunu iddia eden Maduro, toplantıda ABD başkanının, Duque’nin garanti ettiği Venezuela Hükümetini devirme planının başarısızlığından ötürü ona hesap sorduğunu iddia etti. Maduro, ABD’nin kuklası dediği Duque’nin ülkesine döner dönmez Venezuela’ya silah ve paralı askerler göndermeye koyulduğunu söyledi.

VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir’in haberine göre Trump’ın Cumartesi günü Miami’de görüşeceği Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun Venezuela ile silahlı çatışma hesapları yaptığını iddia eden Nicolas Maduro, Brezilya silahlı kuvvetlerine ve demokratik güçlerine çağrıda bulunarak Bolsonaro’nun savaş çılgınlıklarını durdurmalarını istedi. Venezuela’da geçtiğimiz hafta güvenlik teşkilatı içinde yeni bir terörle mücadele birimi oluşturulmuş ve bu birimin Venezuela’da kargaşa ortamı yaratmak için gönderilen terörist unsurlarla mücadele etmek olduğu bildirilmişti.

Venezuela güvenlik kuvvetleri bu hafta içinde, bomba yapımında kullanılmak üzere 650 kilo patlayıcının, Kolombiya’dan Venezuela’ya sokulmak istenirken ele geçirildiğini ve olayla ilgili (Kolombiya merkezli) Los Rastrojos denilen suç çetesi üyesi olduğu iddia edilen 37 kişinin gözaltına alındığını ve 12 çete üyesinin de çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. Venezuela’da Maduro’dan sonra hükümetin en etkin siyasisi olan Diosdado Cabello, 2019 ortasında muhalif lider Juan Guaido ile Los Rastrojos –çetesi arasında ilişki olduğunu iddia etmişti.