Yeni vakaları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni tespit edilen koronavirüs vakalarına dair rakamları paylaştı.

Bakan Koca, “Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, açıklamasının kafa karıştırması üzerine bir tweet daha atarak toplam vaka sayısının 18 olduğunu açıkladı:

“Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.”

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