Yeniçağ'da ayrılık

Yeniçağ gazetesinin internet sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak’ın işine son verildi.

Çolak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi” ifadelerini kullandı.

Batuhan Çolak, MİT mensubu ile ilgili paylaşım yapmasıyla gündeme gelmiş, gazetenin bir diğer yazarı tutuklanan Murat Ağırel ile birlikte mail ve sosyal medya hesapları ele geçirilmişti.

Çolak yaptığı açıklamada “Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum. Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!” ifadelerini kullandı.

“Yeniçağ uzantılı kişisel mail hesabımın (çıkış evrakı tarafıma tebliğ edilmeden) şifresi değiştirilmiş ve içine girilmiş. Tazminatımı da asgari ücret üzerinden vermeye kalkıyorlar” diye yazan Çolak, “Bunlar suçtur! Milliyetçilik adı altında kul hakkı yiyenler, o hak elbet ayağınıza dolanacak!” diye yazdı.

İşte o paylaşımlar: