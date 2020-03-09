Yılmaz Güney’i hatırlatan acı görüntü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, İzmir’de at arabasına bir aracın çarpması sonucu yaralanan atın görüntülerini yayımladı.

Zülâl Kalkandelen, sosyal medyada paylaştığı görüntülere “Bu manzara İzmir’e yakışıyor mu? Sürekli at arabalarında çalıştırılan atlara zulmü belgeleyen görüntüler geliyor.Bu kez Otokent köşede bir sürücü at arabasına çarpmış. Hayvanların bu çağda araç trafiğinde sömürülmesi hayvan hakları ihlâlidir.Kaldırın lütfen!” mesajını ekledi.

İşte o görüntüler:

İzmir’deki görüntüler, Yılmaz Güney’in Umut filmindeki sahneyi akla getirdi.

Filmde, Yılmaz Güney’in atı aracın çarpması sonucu ölmüştü.