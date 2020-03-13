YÖK Başkanı acı tabloyu açıkladı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda eğitim sisteminde gelinen noktaya ilişkin itiraf gibi açıklamalar yaparak, dikkat çeken tespitlerde bulundu.

İki hususta iyileştirme olmadan Yükseköğrenimde sıçramanın gerçekleşemeyeceğinin altını çizen Saraç, “Dört işlem bilen çocukları üniversitelere almamız bir. Üretmeyen hocalara da, “Ya teşekkür ederiz sana, sen çok iyi bir insansın ama burada olmuyor dememiz lazım” dedi.

Kendisinden istenen bilgileri şeffaf şekilde açıklayacağını vurgulayan YÖK Başkanı, basına açık olmasına rağmen Komisyon’da paylaştığı bazı bilgilerin duyurulmamasını istedi.

İŞTE YÖK BAŞKANININ DUYULMASIN DİYEREK AÇIKLADIĞI O RAKAMLAR

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın "duyulmasın3 diyerek açıkladığı rakamlar şöyle:

“2019 TYT’de 2.390.188 adayın sınavı geçerli sayıldı, bu adaylar içerisinde, temel matematik veya Türkçe testinde 0,5 puanın altında kalan öğrenci sayısı 42 bin 801.

Temel matematik ve Türkçe testinden 0,5 puanın altında kalan öğrenci sayısı 600 bin 472 (%25,12).

Temel matematik veya Türkçe testinden 1,00 puanın altında kalan öğrenci sayısı 57 bin 352.

Temel matematik ve Türkçe testinden 1,00 puanın altında kalan öğrenci sayısı 735 bin 138 (%30,76)”

YÖK Başkanı tarafından açıklanan verilere göre 2 milyon 390 bin öğrencinin, 735 bini, 2019 yılı TYT’de 1 puan bile alamadı.

EGİTİMDE CİDDİ SORUNLAR VAR RADİKAL KARARLAR ALMAMIZ LAZIM

ANKA’dan Mehtap Belen’in haberine göre; 2018-2019 üniversite sınav sonuçlarına bakıldığında eğitimde çok ciddi sorunlar olduğunun görüleceğini kaydeden YÖK Başkanı, “Eğitim öğretimle ilgili radikal kararlar almamız lazım ama o radikal kararların toplumun, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte arkasında olması lazım. Bunun şuna dönmemesi lazım. Yumurta tavuk, tavuk yumurta. Bu, hepimizin meselesi. Millî Eğitim, Yükseköğretim diye bir şey yok, hepimizin meselesi” dedi.

YÖK BAŞKANINDAN ÇOCUKLARA KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ

Sınavlarda başarılı olmak isteyen gençlere her türlü kitabı okumaları tavsiyesinde bulunan YÖK Başkanı Saraç, bu sene yapılacak sınavlarda kelime hazinesi ile ilgili sorular soracaklarının da bilgisini verdi.

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